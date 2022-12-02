ГИБДД снова требует доверенность на авто: что отвечать гаишнику?

Как не сложно догадаться, столь «хитровыдуманным» способом блюстители вроде бы правопорядка хотят «развести» водителя на деньги. И раз делают это до сих пор — значит, им по-прежнему исправно платят. Что ж, не будем переубеждать тех, кто состоит в интимной связи с любовницей или любовником миллионера, как и напоминать про уголовную ответственность за дачу взятки.

Но без того обедневшим в условиях перманентного кризиса гражданам, не нарушающим законы своей страны, считаем не лишним еще раз сообщить, что ни в одной статье Административного кодекса и пункте Правил дорожного движения не сказано о необходимости иметь доверенность на машину и показывать ее сотрудникам ГИБДД. Скажем больше: об этом вообще ничего не написано ни в одном из действующих нормативно-правовых актов!

Отдельного внимания заслуживают водители автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц. Таких придорожные полицейские частенько «трясут» не только на доверенность, но и на путевой лист, реже — на акты, подтверждающие прохождение шофером медицинского осмотра, а машиной — технического. Конечно, легче «решить ситуацию на месте» и поехать дальше, но зачем? Ведь все вышеперечисленные требования относятся лишь к водителям автомобилей, чьи собственники занимаются грузо-пассажирскими перевозками. То есть, предоставляют услуги такси или по транспортировке грузов.

Если же вы «оседлали» арендованного «коня» или эксплуатируете служебный корпоративный транспорт, то ни одну из этих бумаг вы при себе иметь не обязаны. Ни внутренними разъяснениями, пусть даже генералиссимусов ГИБДД, ни приказами Минтранса — ничем не имеют права оперировать (читай — спекулировать) гаишники, желая получить с вас требуемые документы, а точнее, деньги.