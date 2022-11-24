Чего больше всего боятся сотрудники ГИБДД, общаясь с водителем на дороге

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Если вы думаете, что при общении с придорожными полицейскими только водитель испытывает стресс, выраженный в чрезмерном волнении и опасении попасть на штраф или «развод», то сильно ошибаетесь. Гаишники тоже переживают за себя любимых, останавливая очередного шофера на проезжей части. И вот, собственно, почему.
Мирон Горин

Прежде всего, стражи порядка недолюбливают представителей структурных ведомств, коих на дорогах хватает. Не зря же говорят, что на любого, даже самого крутого всегда найдется тот, кто покруче. Поэтому повышенный интерес к таким автомобилистам может аукнуться гаишнику определенными последствиями. Мало ли, кого он тормознул, да еще — не дай Бог — позволил лишнего в «понятиях».

Кроме того, стражи порядка не любят общаться с юридически подкованными гражданами, а с теми, кто вызубрил основные положения Административного кодекса да изучил Закон «О полиции» — и подавно. Что греха таить, правоохранители-то и сами порой досконально не знают ни регламент МВД, ни статьи вверенного им же закона. А потому скандалить с чрезмерно умным водителем может выйти лишь себе дороже.

Фото: АвтоВзгляд

Помимо прочего, служивые боятся попасть на камеру смартфона или установленного в автомобиле видеорегистратора. Любое слово из уст блюстителя правопорядка может оказаться для него последним, причем не только на работе, но иногда даже и на свободе. Ответственность за превышение служебных полномочий, а также вымогательство взятки никто не отменял.

Наконец, крайне настороженно ведут себя гаишники с откровенно неадекватными водителями. Среди них, как правило, попадаются преступники или лица, находящиеся в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Не зря же для общения с подобными «персонажами» полицейские практически сразу вызывают подкрепление в виде дополнительных экипажей, оперативно докладывая о ситуации в дежурную часть. Пусть у нас на инспекторов нападают и не так часто, как в США, но буйных и агрессивных среди шоферов в России — более чем.

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24 ноября 2022
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