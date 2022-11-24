Чего больше всего боятся сотрудники ГИБДД, общаясь с водителем на дороге

Прежде всего, стражи порядка недолюбливают представителей структурных ведомств, коих на дорогах хватает. Не зря же говорят, что на любого, даже самого крутого всегда найдется тот, кто покруче. Поэтому повышенный интерес к таким автомобилистам может аукнуться гаишнику определенными последствиями. Мало ли, кого он тормознул, да еще — не дай Бог — позволил лишнего в «понятиях».

Кроме того, стражи порядка не любят общаться с юридически подкованными гражданами, а с теми, кто вызубрил основные положения Административного кодекса да изучил Закон «О полиции» — и подавно. Что греха таить, правоохранители-то и сами порой досконально не знают ни регламент МВД, ни статьи вверенного им же закона. А потому скандалить с чрезмерно умным водителем может выйти лишь себе дороже.