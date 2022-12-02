Когда можно поворачивать влево под запрещающий знак

На сей раз речь пойдет о ситуациях, связанных с поворотом влево и разворотом на городской улице или загородной трассе. В некоторых местах, где физически возможен поворот влево или разворот, висит дорожный знак 3.19 «Разворот запрещен». Он, как следует из его названия, не разрешает водителю менять направление движения автомобиля на противоположное. Заметим, что огромное число автомобилистов воспринимают этот знак, так сказать, «расширительно».

Поскольку логика подсказывает, что раз тут нельзя разворачиваться, значит те, кто устанавливал этот знак запрета сочли: выезд на полосу встречного движения чреват аварией. Следовательно, в этом месте и просто поворачивать влево нельзя. Ведь маневр разворота состоит, фактически, из двух последовательных поворотов на 90º влево. Причем самый опасный из них — первый, по окончании которого автомобиль оказывается расположен перпендикулярно движению машин по «встречке». Иначе говоря, на этом этапе вероятность ДТП максимальная. Зато потом, когда разворачивающееся т/с продолжит и завершит маневр, шанс, что в него кто-то врежется, становится минимальным.