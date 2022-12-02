Когда можно поворачивать влево под запрещающий знак

На сей раз речь пойдет о ситуациях, связанных с поворотом влево и разворотом на городской улице или загородной трассе. В некоторых местах, где физически возможен поворот влево или разворот, висит дорожный знак 3.19 «Разворот запрещен». Он, как следует из его названия, не разрешает водителю менять направление движения автомобиля на противоположное. Заметим, что огромное число автомобилистов воспринимают этот знак, так сказать, «расширительно».
Поскольку логика подсказывает, что раз тут нельзя разворачиваться, значит те, кто устанавливал этот знак запрета сочли: выезд на полосу встречного движения чреват аварией. Следовательно, в этом месте и просто поворачивать влево нельзя. Ведь маневр разворота состоит, фактически, из двух последовательных поворотов на 90º влево. Причем самый опасный из них — первый, по окончании которого автомобиль оказывается расположен перпендикулярно движению машин по «встречке». Иначе говоря, на этом этапе вероятность ДТП максимальная. Зато потом, когда разворачивающееся т/с продолжит и завершит маневр, шанс, что в него кто-то врежется, становится минимальным.
Ведь тут уже некогда бывший встречным транспорт превращается в попутный. Таким образом, мы приходим к выводу, что запрет разворота в каком-либо месте подразумевает и запрет простого поворота влево. И так полагает масса автомобилистов. Между тем, согласно букве ПДД, знак 3.19 запрещает (простите за тавтологию) только то, что запрещает. А именно разворот. Поворачивать влево под него, на самом деле, можно и никакой сотрудник ГИБДД вам по этому поводу слова не скажет. За исключением случаев, когда ему взбредет в голову «развести» водилу на мелкую взятку или незаконный штрафной протокол.
Аналогичная ситуация, кстати, и со знаком 3.18.2 «Поворот налево запрещен». Завидев его, 99% автомобилистов скажут, что тут, помимо поворота, запрещено еще и совершать разворот. Ведь, как мы выяснили выше, разворот на 180º — это, фактически, два последовательных поворота влево на 90º. И раз знак 3.18.2 запрещает сделать первый из них, значит и весь маневр разворота тут исключен. Между тем, если внимательно прочитать (или вспомнить!) ПДД, то узнаешь дивную вещь: под знак запрета поворота влево вполне себе разрешено разворачиваться!