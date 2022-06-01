90х40х90: как власти наживаются на незаконных знаках ограничения скорости на трассах

В провинции частенько используют разного типа полицейские «засады», призванные пополнять местную казну штрафами. Чаще всего их располагают на дорогах, по которым часто ездят иногородние водители, не знакомые с местными «обычаями». Один из самых распространенных методов: установить на дороге знак ограничения скорости и расположить сразу за ним камеру автоматической фиксации.

Например, на загородной трассе, где разрешена скорость 90 км/ч, вдруг появляется знак ограничения скорости «60 км/ч» или даже «40 км/ч». Порой их ставят, как говорится, «не со зла», а после случившихся в этом месте нескольких ДТП: для отчета, что, мол, меры по предотвращению приняли, все под контролем. А уже потом, в «комплект» к знаку, появляется еще и камера… В результате водитель спокойно едет по хорошей ровной дороге в «нештрафуемом» скоростном коридоре около 100 км/ч, внезапно замечает неожиданный знак «40» (без каких-либо предупреждений) и получает впоследствии извещение о штрафе.