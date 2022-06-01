90х40х90: как власти наживаются на незаконных знаках ограничения скорости на трассах

В провинции частенько используют разного типа полицейские «засады», призванные пополнять местную казну штрафами. Чаще всего их располагают на дорогах, по которым часто ездят иногородние водители, не знакомые с местными «обычаями». Один из самых распространенных методов: установить на дороге знак ограничения скорости и расположить сразу за ним камеру автоматической фиксации.
Например, на загородной трассе, где разрешена скорость 90 км/ч, вдруг появляется знак ограничения скорости «60 км/ч» или даже «40 км/ч». Порой их ставят, как говорится, «не со зла», а после случившихся в этом месте нескольких ДТП: для отчета, что, мол, меры по предотвращению приняли, все под контролем. А уже потом, в «комплект» к знаку, появляется еще и камера… В результате водитель спокойно едет по хорошей ровной дороге в «нештрафуемом» скоростном коридоре около 100 км/ч, внезапно замечает неожиданный знак «40» (без каких-либо предупреждений) и получает впоследствии извещение о штрафе.
Поскольку вовремя резко оттормозиться для снижения скорости он просто физически не мог: сзади-то тоже машины идут, выжмешь «тормоз в пол» — получишь удар в багажник. Существование подобной ловушки возможно благодаря нарушению правил установки знаков ограничения скорости. ГОСТ требует, чтобы в подобных случаях применялось «ступенчатое» ее снижение с шагом не более 20 км/ч. То есть, если было разрешено движение 90 км/ч, то сначала нужно установить знак-ограничение до 70 км/ч, затем еще один — до 50 км/ч, и только после — «кругляш» с цифрой 40.
Причем на трассе такие знаки должны располагаться (согласно ГОСТ) не ближе 100 метров друг от друга. Но на местах на подобные «мелочи» частенько плюют и не тратят бюджетные средства на установку «лишних» табличек. Это — нарушение ГОСТ Р 52289−2019, который упоминается в ПДД.
— На этом основании такой штраф «за скорость» вполне можно отменить, в том числе через суд', — считает автоюрист Михаил Никитин.
Для начала следует направить запрос (либо по почте, либо, если есть возможность, в электронном виде) в адрес местного органа власти — о наличии знаков на комплексной схема организации дорожного движения (КСОДД) участка, где произошла фиксация «нарушения», а также о разрешительной документации на них. Далее, на 10-е сутки после получения «письма счастья», заказным письмом отправляем в орган, вынесший постановление о штрафе, жалобу с требованием его отмены — на основании несоответствия знака ГОСТу, приложив сюда же еще и копию запроса по поводу КСОДД.
Если «орган» не отменит постановление о штрафе, пишем соответствующее заявление в суд. К этому времени уже должен придти официальный ответ о правомерности установки знака/знаков. Его также присовокупляем к обращению в суд. Если он установлен с нарушениями, Фемида быстренько штраф аннулирует.
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