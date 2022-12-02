Можно ли проехать по «встречке» или на «красный» по требованию ДПС

Неужели придорожные полицейские вновь освоили популярный в «девяностых» метод «развода» водителей, вынуждая нарушить ПДД, чтобы потом оштрафовать или пополнить свои карманы? Раньше экипажи ГИБДД любили подобную авантюру — пока один регулировщик указывал «рулевому» на необходимость остановиться на автобусной остановке или заехать на тротуар, другой тем временем приступал к окучиванию свежеиспеченного нарушителя. Слова из серии «меня попросил так сделать гаишник» попросту игнорировались. Тем более, что тот самый гаишник-провокатор молниеносно пропадал из вида. В общем, искусственных ловушек, придуманных правоохранителями — «палок» ради и наживы для — по пальцам не пересчитать.

Впрочем, и сегодня довольно часто происходят ситуации, когда стражи порядка требуют водителя совершить остановку в неположенном месте, проехать на красный сигнал светофора и даже выехать на полосу встречного движения. Как же поступать шоферу в подобных случаях?

На самом деле, водитель обязан выполнить «требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки», о чем полицейским по белому изложено в п.6.15 ПДД. Хотя, безусловно, гаишники должны соблюдать предельно максимальные меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Иными словами, не вынуждать «рулевого» нарушать Правила, если подобного можно избежать.