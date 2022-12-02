Можно ли проехать по «встречке» или на «красный» по требованию ДПС

Неужели придорожные полицейские вновь освоили популярный в «девяностых» метод «развода» водителей, вынуждая нарушить ПДД, чтобы потом оштрафовать или пополнить свои карманы? Раньше экипажи ГИБДД любили подобную авантюру — пока один регулировщик указывал «рулевому» на необходимость остановиться на автобусной остановке или заехать на тротуар, другой тем временем приступал к окучиванию свежеиспеченного нарушителя. Слова из серии «меня попросил так сделать гаишник» попросту игнорировались. Тем более, что тот самый гаишник-провокатор молниеносно пропадал из вида. В общем, искусственных ловушек, придуманных правоохранителями — «палок» ради и наживы для — по пальцам не пересчитать.
Впрочем, и сегодня довольно часто происходят ситуации, когда стражи порядка требуют водителя совершить остановку в неположенном месте, проехать на красный сигнал светофора и даже выехать на полосу встречного движения. Как же поступать шоферу в подобных случаях?
На самом деле, водитель обязан выполнить «требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки», о чем полицейским по белому изложено в п.6.15 ПДД. Хотя, безусловно, гаишники должны соблюдать предельно максимальные меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Иными словами, не вынуждать «рулевого» нарушать Правила, если подобного можно избежать.
Однако при необходимости, скажем, «для пресечения административного правонарушения, преступления, а также при осуществлении распорядительно-регулировочных действий» сотрудник ДПС имеет право остановить автомобиль где угодно и когда угодно. Хоть на «встречке», хоть на перекрестке, хоть на обочине или газоне. Иными словами, не следует бояться нарушить ПДД, если того требуют от вас полицейские. Штрафа вы от них за это не получите!
Другое дело, что дороги страны усеяны вездесущими камерами фото- видеофиксации, которые в автоматическом порядке выявят допущенное нарушение, которое потом обернется пресловутым «письмом счастья». В этом случае настоятельно рекомендуем обжаловать штраф, мотивировав тем, что за вашим прегрешением стоят люди в погонах. Хорошо, если «Большой брат» их тоже зафиксирует. Если же нет, то постановление могут и не отменить.
В любом случае, старайтесь удовлетворить требования гаишников с минимальными для себя рисками. Не лишним также будет иметь в салоне автомобиля видеоргистратор с GPS, который уж точно поможет разрешить ситуацию с неправомерно выписанным штрафом.