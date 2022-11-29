Может ли по закону инспектор ГИБДД интересоваться самочувствием водителя

Безусловно, российское законодательство не запрещает представителям Госавтоинспекции разговаривать с водителями. Однако не обо всем и не всегда. К примеру, по регламенту ГИБДД инспектор имеет право опросить шофера и даже пассажиров с целью выяснения обстоятельств аварии, нарушений ПДД, преступлений, а также в ходе проведения специальных рейдов, проверок и привлечения в качестве понятых.
При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвать должность, звание и фамилию, а также предъявить служебное удостоверение, сообщив причину и цель обращения.
Справедливости ради стоит сказать, что ст. 51 Конституции РФ никто не отменял — отвечать на вопросы, особенно провокационные, вы не обязаны. Как и свидетельствовать против себя, супруга или супруги, а также своих близких родственников. Поэтому проявление интереса со стороны правоохранителей а-ля «все ли у вас в порядке» и «нормально ли вы себя чувствуете» можно попросту игнорировать.
С другой стороны, своим безразличием «рулевой» рискует вызвать у служивого не самую приятную реакцию, еще хуже — подозрение. Да-да, подозрение в чем-либо нехорошем. И, как правило, в употреблении алкоголя или наркотиков.
Ведь не нужно быть автоэкспертом и даже психологом, чтобы понимать: гаишник интересуется здоровьем водителя не милосердия ради и помощи для. Причина тут одна — выявить признаки возможного опьянения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полагаем, что рассказывать о них, как и возможном развитии событий, смысла не имеет — нового мы вам ничего не сообщим.
А вот о том, что следует научиться различать требования правоохранителей от их просьб, пожалуй, напомним — любое законное требование инспектора ДПС, включая необходимость нарушить ПДД, шофер обязан выполнять в беспрекословном порядке. Даже если пилот остановленного «болида» и вправду чувствует себя «не очень».