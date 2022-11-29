Может ли по закону инспектор ГИБДД интересоваться самочувствием водителя

Безусловно, российское законодательство не запрещает представителям Госавтоинспекции разговаривать с водителями. Однако не обо всем и не всегда. К примеру, по регламенту ГИБДД инспектор имеет право опросить шофера и даже пассажиров с целью выяснения обстоятельств аварии, нарушений ПДД, преступлений, а также в ходе проведения специальных рейдов, проверок и привлечения в качестве понятых.

При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвать должность, звание и фамилию, а также предъявить служебное удостоверение, сообщив причину и цель обращения.

Справедливости ради стоит сказать, что ст. 51 Конституции РФ никто не отменял — отвечать на вопросы, особенно провокационные, вы не обязаны. Как и свидетельствовать против себя, супруга или супруги, а также своих близких родственников. Поэтому проявление интереса со стороны правоохранителей а-ля «все ли у вас в порядке» и «нормально ли вы себя чувствуете» можно попросту игнорировать.