Почему некоторые камеры ГИБДД ночью мигают красным или белым светом

Те из автомобилистов, кто во время поездок смотрит не только на дорогу, но и обращает внимание на прочее, происходящее по сторонам, наверняка замечали необычные световые эффекты, источником которых оказывались полицейские дорожные камеры контроля всего и вся. Заметим, что речь идет не о красно-синих «мигалках», которые полиция кое-где зачем-то вешает высоко над землей на придорожных столбах. Какой практический смысл заложен в их ночном свечении — неизвестно. Ведь мало кто из вменяемых автомобилистов хоть на секунду поверит, что сотрудник ГИБДД забрался на фонарный столб вместе со своим патрульным автомобилем и оттуда бдит за состоянием безопасности дорожного движения… В данном материале мы рассматриваем нечто иное.

Интересующий нас феномен проявляется следующим образом. Автомобиль приближается к камере ГИБДД и в какой-то момент водитель видит либо красную вспышку, либо белый сполох от одного из устройств комплекса. Световые «эффекты» не особо мощные, драйверских глаз не слепят. Но внимание привлекают. Что касается «красной вспышки», то она, как правило, связана с работой комплекса автоматической фиксации, настроенного на отслеживание непристегнутого ремня безопасности или разговора по телефону за рулем.