Почему некоторые камеры ГИБДД ночью мигают красным или белым светом

Те из автомобилистов, кто во время поездок смотрит не только на дорогу, но и обращает внимание на прочее, происходящее по сторонам, наверняка замечали необычные световые эффекты, источником которых оказывались полицейские дорожные камеры контроля всего и вся. Заметим, что речь идет не о красно-синих «мигалках», которые полиция кое-где зачем-то вешает высоко над землей на придорожных столбах. Какой практический смысл заложен в их ночном свечении — неизвестно. Ведь мало кто из вменяемых автомобилистов хоть на секунду поверит, что сотрудник ГИБДД забрался на фонарный столб вместе со своим патрульным автомобилем и оттуда бдит за состоянием безопасности дорожного движения… В данном материале мы рассматриваем нечто иное.
Интересующий нас феномен проявляется следующим образом. Автомобиль приближается к камере ГИБДД и в какой-то момент водитель видит либо красную вспышку, либо белый сполох от одного из устройств комплекса. Световые «эффекты» не особо мощные, драйверских глаз не слепят. Но внимание привлекают. Что касается «красной вспышки», то она, как правило, связана с работой комплекса автоматической фиксации, настроенного на отслеживание непристегнутого ремня безопасности или разговора по телефону за рулем.
Чтобы камера могла что-то увидеть в темном салоне проезжающей машины, требуется усиленная дополнительная подсветка. Ее обеспечивает импульсный ИК-прожектор — «круглая» штуковина, обычно смонтированная рядом с камерой. При свете дня излучение этого «фонарика» заметить практически невозможно. Зато ночью его видно отлично. А что касается вспышек белого света от камер ГИБДД по ночам, ихтакже можно видеть, проезжаешь уже почти под самим комплексом. Логично предположить, что это тоже какая-то подсвечивающая аппаратура.
Однако о работающей в видимом диапазоне подсветке российских комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД широкой публике ничего не известно. Да и зачем она нужна, если уже есть и успешно применяются ИК-прожекторы. На самом деле природа «белых вспышек» от полицейских камер никакого отношения с ним самим не имеет. Это — всего лишь отражение света фар.
Просто в какой-то момент вы проезжаете через область перед камерой, куда падает часть света автомобильных фар идущих позади вас машин, отраженного от стекла объектива видеоблока комплекса фиксации. А поскольку вы проскакиваете это место на приличной скорости, то отбрасываемый полицейской оптикой свет фар воспринимается водителем как короткая вспышка.