Почему на новых дорогах и автомагистралях нет камер ГИБДД

Выехав на дорогу из московского двора, можно буквально за полторы минуты насчитать десяток-другой камер видеофиксации: дорожные, штрафующие за нарушения, мониторинг улиц и дворов от «Безопасного города» и еще десятка инстанций. Уже не то, что на каждом столбе, а гроздью виноградной свисают, норовя заглянуть в душу и в окно.

Большой брат бдит, внимательно смотрит за всеми: любое движение записывается и сохраняется в гигантской базе данных «до случая». А потом — в папочку. Ничто не скроется от «всевидящего ока». Если в одной только Москве более 3000 комплексов видеофиксации нарушений, то сколько их всего? Десять тысяч? Сто тысяч?

Поездка по МКАД под аккомпанемент навигатора лишь подчеркивает глубину и мощь такого «внимания» — устройство без устали, прямо-таки безостановочно сообщает о камерах. Но стоит выехать на платную магистраль — будь то новая «Ленинградка» или всеми любимый М4 «Дон» — как «штурман» замолкает.

Выходит, мы отдаем кровно нажитые за возможность ехать не просто быстро, а еще и без правил? Сколько выжал из машины — все мои: преступление без наказания? Если бы.