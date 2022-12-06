Почему на новых дорогах и автомагистралях нет камер ГИБДД

Выехав на дорогу из московского двора, можно буквально за полторы минуты насчитать десяток-другой камер видеофиксации: дорожные, штрафующие за нарушения, мониторинг улиц и дворов от «Безопасного города» и еще десятка инстанций. Уже не то, что на каждом столбе, а гроздью виноградной свисают, норовя заглянуть в душу и в окно.
Большой брат бдит, внимательно смотрит за всеми: любое движение записывается и сохраняется в гигантской базе данных «до случая». А потом — в папочку. Ничто не скроется от «всевидящего ока». Если в одной только Москве более 3000 комплексов видеофиксации нарушений, то сколько их всего? Десять тысяч? Сто тысяч?
Поездка по МКАД под аккомпанемент навигатора лишь подчеркивает глубину и мощь такого «внимания» — устройство без устали, прямо-таки безостановочно сообщает о камерах. Но стоит выехать на платную магистраль — будь то новая «Ленинградка» или всеми любимый М4 «Дон» — как «штурман» замолкает.
Выходит, мы отдаем кровно нажитые за возможность ехать не просто быстро, а еще и без правил? Сколько выжал из машины — все мои: преступление без наказания? Если бы.
Много ходит мифов о том, что владельцы скоростных дорог «договариваются» о том, чтобы на их территориях не вешали камеры ГИБДД. Мол, чем больше придет автовладельцу штрафов, тем реже он станет выезжать на «платки». А так — и дело сделал, и в аттракционе поучаствовал. Все строго по желанию. Но, естественно, это заблуждение, и ничего даже близкого к реальности в нем нет. Зато есть строгая методика Минтранса, в соответствии с которой и устанавливаются комплексы видеофиксации. Она-то все и объясняет.
Камеры «сеются» по крайне простому принципу: оператор ставит комплексы не там, где ему хочется, а только там, где уже случилось несколько ДТП. Притом — с вызовом «скорой помощи». Такая точка признается очагом аварийности, после чего на ней обязана появиться камера. То есть предсказать, доказать или убедить, что на конкретном столбе необходимо повесить «записывающее устройство», повесить знак или снизить скорость, невозможно — такой опции нет. Только по факту.
Поэтому и камер на новых высокоскоростных магистралях крайне мало, если они вообще есть: асфальт «не накопил» еще достаточно статистики, чтобы чиновник признал какие-либо участки очагами аварийности и повелел оператору установить на них комплексы. Таким нехитрым образом появляется еще более впечатляющая закономерность: количество камер — не только на платках, а вообще на всех дорогах — зависит не от «власть имущих», как принято считать на кухнях и в гаражах, а от самих участников движения — водителей и пешеходов.