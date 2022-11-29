Почему камеры ГИБДД засекут нарушителя даже в сильные снегопады и метель

Камеры фиксации нарушений ПДД традиционно вызывают у россиян гнев, раздражение и недовольство. На святое покусились, понимаешь, нарушать не дают! А тут сама погода за нас: зима! То снег, то дождь, то грязь с дороги вперемежку с реагентами долетает до окон седьмого этажа.

Иначе говоря, не только номера авто залеплены непроглядной чернотой, так еще и «глазок» камеры ей же мгновенно покрывается. Пара дней такой погоды — и можно смело по «выделение», да с превышением! Спешим разочаровать: нельзя. И дело даже не в экипаже ДПС, ожидающем всех на выезде, а в новых устройствах, которыми начали оснащать камеры в этом году.

С электроникой и начинкой никого не знакомят — тайна за семью печатями — а вот внешний вид мы можем оценить самостоятельно — никто разглядывать камеру не запрещает. А посмотреть есть на что: уже на многих московских улицах камеры оснастили специальными бочками с жидкостью. Отопление? Охлаждение? Антифриз? Все куда проще…