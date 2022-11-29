Почему камеры ГИБДД засекут нарушителя даже в сильные снегопады и метель

Камеры фиксации нарушений ПДД традиционно вызывают у россиян гнев, раздражение и недовольство. На святое покусились, понимаешь, нарушать не дают! А тут сама погода за нас: зима! То снег, то дождь, то грязь с дороги вперемежку с реагентами долетает до окон седьмого этажа.
Иначе говоря, не только номера авто залеплены непроглядной чернотой, так еще и «глазок» камеры ей же мгновенно покрывается. Пара дней такой погоды — и можно смело по «выделение», да с превышением! Спешим разочаровать: нельзя. И дело даже не в экипаже ДПС, ожидающем всех на выезде, а в новых устройствах, которыми начали оснащать камеры в этом году.
С электроникой и начинкой никого не знакомят — тайна за семью печатями — а вот внешний вид мы можем оценить самостоятельно — никто разглядывать камеру не запрещает. А посмотреть есть на что: уже на многих московских улицах камеры оснастили специальными бочками с жидкостью. Отопление? Охлаждение? Антифриз? Все куда проще…
Это — стеклоомыватель. Судя по цвету — из пластиковых канистр, которые за «долю малую» продают на обочинах. Жидкость будет подаваться на «визор» через обыкновенную форсунку, а потом, благодаря силе тяжести, скатываться на землю, оставляя объектив камеры чистым. Интересно, а «штативы» оснастят табличками «не стой под столбом — капает»?
Воображение — сильная штука. Поэтому, по аналогии с автомобильным стеклом и фарами, стоило ожидать появления «дворников», которые бы смахивали остатки жидкости. Однако до стеклоочистителей вряд ли дойдет: в тандеме с грязью, пылью и песком они быстро поцарапают дорогой объектив и выведут камеру из строя. Так что столичные власти решили обойтись одними только омывателями. Вот только вопрос: как часто эти самые бочки надо заправлять? Не получится ли что камеры чисты, а одна полоса все время занята автомобилем с подъемником, который заправляет все «электронные глаза» на улице по очереди?
А что со снегом, спросите? С осадками (как с тем же снегом, так и с дождем) все намного проще. Решение практикуется уже не один год: на каждой камере есть козырек (бленда), спасающий не только от прямых солнечных лучей, регулярно портящих фотографию, но и от осадков. Дело в том, что бленда оснащена подогревом, позволяющим объективу всегда быть чистым. Так что даже прямое попадание снежком с характерным следом не выведет камеру из строя надолго.