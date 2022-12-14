Лишит ли ГИБДД «прав» за установку на машину тюнингованных стоп-сигналов

Многих автовладельцев не устраивает яркость и заметность штатных стоп-сигналов. Особенно это касается тех автомобилей, где в качестве источников света используются галогенные лампочки. В магазинах автозапчастей сейчас продается множество светодиодных ламп на любой вкус и цвет. Они светят гораздо ярче «галогенок» той же номинальной мощности. Поэтому у автомобилистов возникает резонное желание заменить штатные лампы в задних «стопарях» на более яркие светодиоды — чтобы сделать свою машину более заметной при торможении.
Некоторые автовладельцы идут еще дальше. Чтобы привлечь дополнительное внимание окружающих к своей «ласточке», они модифицируют еще и режим работы стоп-сигнала. В его электроцепь внедряется простейшая микросхема. Благодаря ей при нажатой педали тормоза «стопари» горят не постоянно, а непрерывно мигают. Не заметить их при этом со стороны просто невозможно. Вспомните, на многих иномарках в случае экстренного замедления автоматически включается «аварийка» — чтобы оповестись о возможной опасности водителей идущих сзади авто. Вот что-то подобное, но с использованием стоп-сигналов, и пытаются изобразить автомобилисты, так сказать, в частном порядке.
Между тем подобные переделки, пусть и с благими намерениями, незаконны и порицаются сотрудниками ГИБДД. Ведь приложение к ПДД о допуске транспортных средств к эксплуатации запрещает ездить на машине, если «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства». Как мы понимаем, более яркие «тюнинговые» светодиоды или моргание стоп-сигнала назвать совпадающими с параметрами заводской конструкции явно нельзя.
Раньше, если инспектор ГИБДД обнаруживал что-то подобное «светодиодное» в передней части машины, то он оформлял протокол, подразумевающий лишение «прав» (по части 3 статьи 12.5 КоАП). Теперь же при наличии в фарах головного света «самопально» установленых светодиодов вместо «галогенок» лишение ВУ водителю не грозит — благодаря решению Верховного суда.
То же касается и самовольных переделок в стоп-сигналах. За такое нарушение патрульный может выписать максимум 500-рублевый штраф. Правда, при этом он оформит в отношении водителя еще и требование устранить «неисправность». А в случае его невыполнения автовладельцу будет грозить ответственность уже по другой статье — по 19.3 КоАП. В соответствие с ней, за невыполнение законных требований сотрудника полиции автомобилиста могут арестовать на 15 суток. Но «права» у него не заберут.