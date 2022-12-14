Лишит ли ГИБДД «прав» за установку на машину тюнингованных стоп-сигналов

Многих автовладельцев не устраивает яркость и заметность штатных стоп-сигналов. Особенно это касается тех автомобилей, где в качестве источников света используются галогенные лампочки. В магазинах автозапчастей сейчас продается множество светодиодных ламп на любой вкус и цвет. Они светят гораздо ярче «галогенок» той же номинальной мощности. Поэтому у автомобилистов возникает резонное желание заменить штатные лампы в задних «стопарях» на более яркие светодиоды — чтобы сделать свою машину более заметной при торможении.

Некоторые автовладельцы идут еще дальше. Чтобы привлечь дополнительное внимание окружающих к своей «ласточке», они модифицируют еще и режим работы стоп-сигнала. В его электроцепь внедряется простейшая микросхема. Благодаря ей при нажатой педали тормоза «стопари» горят не постоянно, а непрерывно мигают. Не заметить их при этом со стороны просто невозможно. Вспомните, на многих иномарках в случае экстренного замедления автоматически включается «аварийка» — чтобы оповестись о возможной опасности водителей идущих сзади авто. Вот что-то подобное, но с использованием стоп-сигналов, и пытаются изобразить автомобилисты, так сказать, в частном порядке.