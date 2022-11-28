Как ГИБДД штрафует за зимнюю резину зимой

Мало кто из водителей осознает, что зимой получить штраф за езду на зимних колесах проще простого. В особенности это касается тех из них, кто склонен к всевозможным способам минимизации расходов на покрышки. В последнее время эта модель поведения получила широкое распространение — ведь содержать машину становится все накладнее. Например, водитель перед «переобувкой» видит, что из комплекта зимних колес пара шин уже здорово износились и просится на свалку. А вторая пара — вполне еще в порядке. Так бывает: на некоторых переднеприводных авто покрышки, стоящие впереди, изнашиваются гораздо интенсивнее тех, что установлены на задней оси.
В этом случае, чтобы не покупать целиком новый комплект из четырех колес, автовладелец приобретает лишь пару — вместо изношенных. Причем частенько — «по случаю, за недорого» — в качестве замены для нешипованных покрышек покупают шипованные. Или наоборот. Большинство водителей скажут, что ничего страшного в этом нет — с точки зрения управления машиной на снегу и льду. Между тем ПДД требуют, чтобы у т/с были либо все шипованные колеса, либо все — «липучки». Если подобное нарушение заметит сотрудник ДПС, то составит протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкция по ней — не более 500 рублей.
Но при этом оформляется еще и предписание водителю «устранить неисправность». После этого, если гражданин вновь попадется на глаза ГАИ с неправильной зимней резиной, его могут привлечь уже по ст. 19.3 КоАП РФ за «Неповиновение законному требованию сотрудника…» А по этой статье можно получить 15 суток ареста.
Еще одно безобидное, на первый взгляд, нарушение также обычно связано с «экономией». Очень часто в начале зимнего сезона автовладелец смотрит на уже заметно изношенные покрышки и решает: вот эту зиму на них докатаюсь, а потом выкину — когда окончательно износятся. Мы же все помним, что пока глубина протектора больше 2 мм, резина считается нормальной… Да, но только это справедливо для «лета». Для зимней покрышки граница износа установлена на остаточной глубине 4 мм! Таким образом, «донашивая» полулысую зимнюю резину, автовладелец также «ходит» под штрафом и попаданием «на сутки».
И приверженцев «тюнинга» зима не сильно жалует — с точки зрения закона. Если поставите резину явно крупнее и шире, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля (ради повышения его проходимости!), любой сотрудник ДПС, при желании, легко может привлечь вас по все той же первой части 12.5 КоАП РФ. Парадоксально, но факт: за езду на зимней резине зимой можно «огрести» штраф и даже более суровое наказание.