Как ГИБДД штрафует за зимнюю резину зимой

Но при этом оформляется еще и предписание водителю «устранить неисправность». После этого, если гражданин вновь попадется на глаза ГАИ с неправильной зимней резиной, его могут привлечь уже по ст. 19.3 КоАП РФ за «Неповиновение законному требованию сотрудника…» А по этой статье можно получить 15 суток ареста.

Еще одно безобидное, на первый взгляд, нарушение также обычно связано с «экономией». Очень часто в начале зимнего сезона автовладелец смотрит на уже заметно изношенные покрышки и решает: вот эту зиму на них докатаюсь, а потом выкину — когда окончательно износятся. Мы же все помним, что пока глубина протектора больше 2 мм, резина считается нормальной… Да, но только это справедливо для «лета». Для зимней покрышки граница износа установлена на остаточной глубине 4 мм! Таким образом, «донашивая» полулысую зимнюю резину, автовладелец также «ходит» под штрафом и попаданием «на сутки».

И приверженцев «тюнинга» зима не сильно жалует — с точки зрения закона. Если поставите резину явно крупнее и шире, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля (ради повышения его проходимости!), любой сотрудник ДПС, при желании, легко может привлечь вас по все той же первой части 12.5 КоАП РФ. Парадоксально, но факт: за езду на зимней резине зимой можно «огрести» штраф и даже более суровое наказание.