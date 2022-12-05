Почему водители получают так много нелепых штрафов ГИБДД

Тема штрафов за нарушения ПДД волнует всех автомобилистов: камера неподкупна, она не делает поправки «на ветер» и настроения, поэтому «жировки» получают не только злостные нарушители, но и просто «зевнувшие». Когда постановление выписывают за дело — вопросов нет: нарушил — заплати. Но порой в почтовый ящик или на портал «Госуслуги» приходят такие, не побоюсь этого слова, «перлы», которые кроме смеха и негодования — совершенно, заметим, обоснованного — ничего вызвать не могут. Так кто же виноват в столь пренебрежительном отношении к водителям? Давайте разбираться.

Уже год всеми отечественными камерами на дорогах заведует федеральная система «Паутина», куда «поступают» проезды — они нужны для поиска автомобилей — и «признаки нарушения». Если простыми словами, то «Паутина» — гигантская база данных с функциями искусственного интеллекта. Она проводит первичный отбор: «пробивает» номера машин по информационным системам ГИБДД и разбрасывает те самые «признаки нарушений» по папкам.

Далее данные проверяют живые люди: первичный анализ берет на себя оператор камер фотовидеофиксации, потом смотрит ЦАФАП — подразделение ГИБДД, которое, в свою очередь, превращает «признаки» в нарушения и выносит штрафы. То есть перед тем, как отправить на почту «жировку» — а это делается, кстати, тоже через «Паутину» — поведение водителя на дороге оценивается именно человеком, а не машинным «умом». Так в чем же дело, откуда тогда столько бредовых постановлений?