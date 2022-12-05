Почему водители получают так много нелепых штрафов ГИБДД

Тема штрафов за нарушения ПДД волнует всех автомобилистов: камера неподкупна, она не делает поправки «на ветер» и настроения, поэтому «жировки» получают не только злостные нарушители, но и просто «зевнувшие». Когда постановление выписывают за дело — вопросов нет: нарушил — заплати. Но порой в почтовый ящик или на портал «Госуслуги» приходят такие, не побоюсь этого слова, «перлы», которые кроме смеха и негодования — совершенно, заметим, обоснованного — ничего вызвать не могут. Так кто же виноват в столь пренебрежительном отношении к водителям? Давайте разбираться.
Уже год всеми отечественными камерами на дорогах заведует федеральная система «Паутина», куда «поступают» проезды — они нужны для поиска автомобилей — и «признаки нарушения». Если простыми словами, то «Паутина» — гигантская база данных с функциями искусственного интеллекта. Она проводит первичный отбор: «пробивает» номера машин по информационным системам ГИБДД и разбрасывает те самые «признаки нарушений» по папкам.
Далее данные проверяют живые люди: первичный анализ берет на себя оператор камер фотовидеофиксации, потом смотрит ЦАФАП — подразделение ГИБДД, которое, в свою очередь, превращает «признаки» в нарушения и выносит штрафы. То есть перед тем, как отправить на почту «жировку» — а это делается, кстати, тоже через «Паутину» — поведение водителя на дороге оценивается именно человеком, а не машинным «умом». Так в чем же дело, откуда тогда столько бредовых постановлений?
Намедни оператор всех подмосковных камер — компания «МВС Груп» — провела круглый стол, на котором можно было задавать любые вопросы без стеснения и «галстуков». Стеснялись, но, тем не менее, задали и самый главный — доколе? И сразу получили ответ: в одной только Московской области в год выписывается около 30 млн. штрафов.
Руководитель смены первичной обработки Валентина Хизова достаточно просто объяснила те немногочисленные на общем фоне, но широко известные оплошности своего подразделения. По ее словам, оператор работает 12-часовую смену с обязательным перерывом каждые 50 минут. Он просматривает в день около 1200 «признаков нарушения» — получается, около 12 секунд на каждый. Надо внимательно изучить доказательства, сравнить номера, марку и модель машины, отправить на последующую обработку в ЦАФАП, а там ритм не менее жесткий.
— Естественно, в таком режиме могут случаться «промахи», тот самый человеческий фактор, без него никуда. Но если водитель понимает, что оператор ошибся, ему достаточно лишь опротестовать выставленный штраф в «Госуслугах». Нажать одну клавишу. Если есть малейшая вероятность ошибки — штраф тут же отменят, — объяснила порталу «АвтоВзгляд» Валентина Хизова.
Мы же должны сделать два вывода: во-первых, штрафы нужно опротестовывать, а не оплачивать, потому что «так проще». Пока водители не начнут отстаивать свои права, никто за них это делать не будет. А во-вторых, на каждом поданном протесте обучается и система — набирается знаний. А чем больше «Паутина» начнет делать сама, тем меньше работы останется операторам и, как следствие, число глупых штрафов сократится. Так что все в наших руках, а не в чьих-либо других.