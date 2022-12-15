Когда беспилотники начнут массово штрафовать водителей за нарушения ПДД

Выдыхаем — будущее с обещанным вселенским контролем еще не до конца наступило. Да, беспилотники несут вахту на краснодарских дорогах. И это вполне себе полноценные комплексы, которые в законном порядке отправляют «признаки нарушения» непосредственно в «Паутину» — сотруднику не нужно сливать «контент» с карточки в условное «облако» самостоятельно. Однако «коптер» пока не может летать над проезжей частью и патрулировать продолжительный участок трассы или улицы — он висит на конкретном месте, обычно это перекресток, и внимательно следит за любителями езды по встречной полосе и обочине. Его используют там, где не хватает диапазона обычной камеры на столбе.

Причина «половинчатой» эксплуатации дрона — законодательство. В России штраф должен быть определен в конкретном месте с географической координатой, а не на отрезке пути. Именно поэтому, к слову, свернули историю с камерами контроля средней скорости — невозможно было точно сказать, где нарушил водителей. Водители такие штрафы оспаривали, спрашивая «за конкретику», исправно получая оправдательный приговор. То же самое и с беспилотниками.

На данный момент они могут работать лишь в статичной позиции. И хотя законодательство за техническим прогрессом успевает едва ли, однажды оно обязательно его догонит. Уже в скором времени дроны не только появятся на всех дорогах, но и научаться патрулировать. Но привыкать к новому методу контроля лучше уже прямо сейчас. А единственный способ «сломать систему» — перестать нарушать. Особенно — на ровном месте.