Иллюзия обмана: что на самом деле «видят» камеры ГИБДД

Комплексы сегодня снимают в потрясающе высоком разрешении, и по качеству картинки они давно оставили позади отечественное телевидение. То изображение, что видит сотрудник ГИБДД в «Паутине» (федеральная система безопасности дорожного движения, куда автоматически попадают все наши дорожные «шалости»), сильно отличается от напечатанного в постановлении. Для сравнения мы приложим несколько фотографий, которые были переданы через сжимающий качество «обменник». По ним сразу становится ясно, что «факир был пьян, и фокус не удался».

Судить о качестве «контента» стоит именно по этим снимкам, а не по тому кошмару, что украшает «жировки». «Паутина» самостоятельно формирует штраф в системе, видимо, существенно снижая качество изображения для экономии трафика или картриджа почтового принтера. Причины не ясны, но и не важны: изначально для вынесения постановления есть прекрасное изображение, дополненное к тому же, метаданными. Ни лак для волос, ни что-либо другое тут не помогут.

Обмануть современную камеру фотовидеофиксации нарушений невероятно сложно: во-первых, она считывает информацию лучше человеческого глаза, подсвечивает картинку инфракрасным фонарем, имеет обогреваемый и омываемый объектив. Во-вторых, комплексу не важно, какой стороной и под каким углом висит регзнак: если его видно с места расположения камеры, то и штраф не заставит себя ждать. Квадратные, круглые, армянские или европейские номера — системе абсолютно все равно, ведь она лишь фиксирует «признак нарушения», после чего уже сотрудник полиции выносит на свое усмотрение постановление.