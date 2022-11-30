Иллюзия обмана: что на самом деле «видят» камеры ГИБДД

Фото: globallookpress.com
Получая постановление об очередном нарушении Правил дорожного движения — будь то почтовое отправление или сообщение на портале госуслуг — многие удивляются низкому качеству «картинки». Так если аппарат столь стар и плох, то его, получается, легко обмануть и можно перестать платить по счетам? Увы, все не так просто. А почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Камеры и штрафы ГИБДД стали уже более популярной для беседы автомобилистов темой, чем бензин или дизель. «По заслугам» получают все, а те, кто рассказывает, что не получают — либо приукрашают, либо не нарушают. Кстати, последнее — лучший способ сэкономить и «сломать систему». Но сдержать себя и свой автомобиль — крайне сложная задача, а потому начинаются «лайфхаки» и эксперименты.

Одно из направлений — порча номерных знаков, которая вообще-то карается по закону. Тем не менее, многие автовладельцы идут на этот шаг, руководствуясь простой мыслью: если картинка в присланном по почте уведомлении столь посредственного качества, что на ней сложно что-либо различить, то немного «подпортив» регзнак, можно скрыться от всевидящего ока. Вариации разные, и все они незаконные: заклею или сотру одну букву, поцарапаю или погну «номер», затяну все прозрачной пленкой или залью лаком для волос, который отразится и «пересветит» фотографию. В теории способов много, но действует ли хоть один из них на практике?

Комплексы сегодня снимают в потрясающе высоком разрешении, и по качеству картинки они давно оставили позади отечественное телевидение. То изображение, что видит сотрудник ГИБДД в «Паутине» (федеральная система безопасности дорожного движения, куда автоматически попадают все наши дорожные «шалости»), сильно отличается от напечатанного в постановлении. Для сравнения мы приложим несколько фотографий, которые были переданы через сжимающий качество «обменник». По ним сразу становится ясно, что «факир был пьян, и фокус не удался».

Судить о качестве «контента» стоит именно по этим снимкам, а не по тому кошмару, что украшает «жировки». «Паутина» самостоятельно формирует штраф в системе, видимо, существенно снижая качество изображения для экономии трафика или картриджа почтового принтера. Причины не ясны, но и не важны: изначально для вынесения постановления есть прекрасное изображение, дополненное к тому же, метаданными. Ни лак для волос, ни что-либо другое тут не помогут.

Обмануть современную камеру фотовидеофиксации нарушений невероятно сложно: во-первых, она считывает информацию лучше человеческого глаза, подсвечивает картинку инфракрасным фонарем, имеет обогреваемый и омываемый объектив. Во-вторых, комплексу не важно, какой стороной и под каким углом висит регзнак: если его видно с места расположения камеры, то и штраф не заставит себя ждать. Квадратные, круглые, армянские или европейские номера — системе абсолютно все равно, ведь она лишь фиксирует «признак нарушения», после чего уже сотрудник полиции выносит на свое усмотрение постановление.

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30 ноября 2022
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