Почему сотрудники ГИБДД стали часто просить водителей показать язык

Если просьба показать водителя прямые ладони, дабы гаишник мог удостовериться в том, что они не трясутся после недавнего застолья — еще куда не шло, то вот демонстрация служивому языка — выглядит весьма сомнительной, хотя и забавной. Впрочем, причина тут аналогичная. Инспектор ДПС рассчитывает «поймать» шофера на употреблении горячительного или того хуже — наркотиков.
К примеру, появление следов от зубов на боковых сторонах языка часто говорит о том, что организм человека перенес повышенную нагрузку на печень. А это, как мы знаем, обычная ситуация после приема алкоголя или наркотических средств. Кроме того, о нарушении работы той же печени расскажет и зеленовато-коричневый цвет языка, который он обретает из-за избытка желчи после сильной интоксикации. Именно на эти признаки и обращает внимание — не то врач, не то сотрудник ГАИ. В любом случае, дополнительный повод для дальнейшего общения у него явно появится.
Другое дело, что водитель совсем не обязан следовать просьбам стража порядка. И, прежде всего, потому, что это не является законным требованием полицейского. А вот если последний потребует пройти медицинское освидетельствование на предмет возможного опьянения, то тут уж спорить — себе дороже. Отказ от прохождения процедуры, напомним, приравнивается к тому, что гражданин находится в состоянии алкогольного или наркотического одурманивания. Иными словами, ходить вам потом пешком сроком до 2 лет, да к тому же без 30 000 рублей в кармане.
Не следует отказываться подуть и в трубочку, если того требуют правоохранители. Правда, алкотестер гаишниками должен быть вскрыт при вас, а сам прибор — иметь инвентаризационный номер. Более того: водителю обязаны показать сертификат на устройство и оригинал акта о его проверке. Разумеется, процедура окажется законной лишь в присутствии двух понятых, либо под видеозапись.
Впрочем, если вам бояться нечего, то спокойно людям в погонах можете не только показать язык, но еще и плюнуть с ними рядышком на асфальт, доказав обилием слюны в организме, что никакие вещества, включая алкоголь, вы не принимали.