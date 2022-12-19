Почему сотрудники ГИБДД стали часто просить водителей показать язык

Другое дело, что водитель совсем не обязан следовать просьбам стража порядка. И, прежде всего, потому, что это не является законным требованием полицейского. А вот если последний потребует пройти медицинское освидетельствование на предмет возможного опьянения, то тут уж спорить — себе дороже. Отказ от прохождения процедуры, напомним, приравнивается к тому, что гражданин находится в состоянии алкогольного или наркотического одурманивания. Иными словами, ходить вам потом пешком сроком до 2 лет, да к тому же без 30 000 рублей в кармане.

Не следует отказываться подуть и в трубочку, если того требуют правоохранители. Правда, алкотестер гаишниками должен быть вскрыт при вас, а сам прибор — иметь инвентаризационный номер. Более того: водителю обязаны показать сертификат на устройство и оригинал акта о его проверке. Разумеется, процедура окажется законной лишь в присутствии двух понятых, либо под видеозапись.

Впрочем, если вам бояться нечего, то спокойно людям в погонах можете не только показать язык, но еще и плюнуть с ними рядышком на асфальт, доказав обилием слюны в организме, что никакие вещества, включая алкоголь, вы не принимали.