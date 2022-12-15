За какие зимние проделки водителей ГИБДД начала активно лишать «прав»

Многие автовладельцы игнорируют очистку регистрационного знака своей машины, ссылаясь на непогоду, «благодаря» которой номер быстро загрязняется и покрывается снегом. Как результат — камера не видит «жестянку» нарушителя. Между тем, за нечитаемую табличку инспекторы ГАИ легко выпишут водителю штраф — согласно ст. 12.2 Административного кодекса, оный составит 500 рублей.
Однако чаще стражи порядка составляют протокол по ч.2 этой же статьи — «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».
Забросал номер снежками или целенаправленно измазал грязью — лови 5000 рублей штрафа, а то и ходи три месяца пешком! К слову, в Госавтоинспекции уже публично напомнили о том, что не стоит пренебрегать ездой на авто с заляпанными регзнаками — сейчас на эти вещи правоохранители обращают пристальное внимание.
Не менее коварной «ловушкой» для водителя станет обгон по полосе, предназначенной для движения встречного транспорта, через разметку, которая занесена снегом. Тут следует помнить: если разметку не видно, то считай, что она — сплошная. А за такой обгон придется раскошелиться на 5000 рублей, либо остаться без «прав» на срок до шести месяцев, о чем русским по белому написано в ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Другое дело, если вы точно уверены в том, что на конкрентном участке проезжей части встречные потоки разделяет прерывистая полоса, то предъявить вам инспекторы ничего не смогут.
Наконец, обгон тихохода. Знайте: даже если впередиидущий автомобиль едет чрезмерно медленно, объезжать его по «встречке» против правил разметки и дорожных знаков категорически нельзя. Тихоходом не является любая машина, которая ползет, как черепаха. Обычно это спецтехника, тракторы и прочий транспорт с соответствующим знаком на корме. И если полицейские поймают вас на обгоне в неположенном месте, то можно в миг превратиться в пешехода. Как уже было сказано, таким нарушителям грозит 5000 рублей штрафа или лишение права управления транспортным средством сроком до шести месяцев.