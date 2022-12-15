За какие зимние проделки водителей ГИБДД начала активно лишать «прав»

Многие автовладельцы игнорируют очистку регистрационного знака своей машины, ссылаясь на непогоду, «благодаря» которой номер быстро загрязняется и покрывается снегом. Как результат — камера не видит «жестянку» нарушителя. Между тем, за нечитаемую табличку инспекторы ГАИ легко выпишут водителю штраф — согласно ст. 12.2 Административного кодекса, оный составит 500 рублей.

Однако чаще стражи порядка составляют протокол по ч.2 этой же статьи — «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Забросал номер снежками или целенаправленно измазал грязью — лови 5000 рублей штрафа, а то и ходи три месяца пешком! К слову, в Госавтоинспекции уже публично напомнили о том, что не стоит пренебрегать ездой на авто с заляпанными регзнаками — сейчас на эти вещи правоохранители обращают пристальное внимание.