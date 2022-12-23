Почему проезд через лужу может обойтись водителям в 5000 рублей

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Зима, особенно в городе, где дороги активно обрабатывают реагентами, характерна большим количеством глубоких луж из снежно-ледовой субстанции. И если заехать в нее слишком быстро, можно не только получить проблемы с управляемостью. К ним могут добавиться и неприятности с законом. И все из-за особенностей устройства пластмассовой рамка номера авто. В итоге водители рискуют заплатить большой штраф и даже лишиться права управлять транспортным средством. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как можно избежать подобных неприятностей.
Егор Васильев

Итак, почему же автовладелец, выехав из глубокой лужи, серьезно рискует потерять государственный регистрационный знак? Да потому, что практически никто не устанавливает номер непосредственно на кузов или бампер автомобиля. Причин две. Во-первых, далеко не всегда отверстия на номере совпадают с заводскими отверстиями на машине. Да и крепить алюминиевый номер прямо на дорогую краску не хочется. Во-вторых, в любом магазине автозапчастей продается огромное количество рамок для номеров, имеющих посадочные отверстия под любой вариант крепления.

Здесь и кроется проблема, поскольку пластиковая рамка обладает весьма низкой механической прочностью. И при больших нагрузках, особенно в холодную погоду, ломается и улетает вместе с драгоценным номером. Бывает, что рамка остается на месте, а номер все равно теряется, поскольку у некоторых вариантов таких конструкций фиксация ГРЗ идет при помощи хлипких пластиковых защелок. Что нередко приводит автовладельца к долгому и неприятному общению с ДПС. Ведь управлять авто без регистрационных знаков запрещено: за это грозит наказание по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (5000 ₽ или лишение «прав» на срок до 3 месяцев).

Зная или подозревая об этих проблемах, водители пытаются дополнительно страховать себя, фиксируя номер на рамке с помощью пластиковых хомутов или болтов с гайками. Однако, как мы уже говорили, проблема кроется в слабости конструкции непосредственно мест крепления рамки к кузову. Если вы почувствовали или увидели, что номер отвалился, надо понимать, как правильно действовать в этом случае.

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Обычно, стараясь не задерживаться из-за такой мелочи, водитель кладет «жестянку» под лобовое стекло и… Совершенно верно: получает такой же штраф и по той же статье. Только уже за неправильную установку знаков. И если вы оперативно нашли оторванный номер, то для избежания проблем крепите его на штатное место.

Если же номер навсегда затерялся на просторах нашей страны, то, повторимся, при встрече с гаишником вы гарантированно нарываетесь на неприятности. Иногда даже дешевле довезти авто до стоянки на эвакуаторе, после чего в специализированной мастерской изготовить новые номера (цена услуги — от 1000 до 1500 рублей).

Можно ли избежать таких проблем? Конечно. Для этого желательно не заезжать в глубокие лужи на высокой скорости. Но поскольку от этого не застрахован никто, ппортал «АвтоВзгляд» рекомендует наступить на чувство прекрасного и надежно — с помощью дорогих саморезов или даже болтов — зафиксировать номер на штатном месте кузова без использования посредника в виде рамки. Либо усилить саму рамку за счет размещения на ее внутренней стороне тонкой алюминиевой пластинки с отверстиями под крепеж. Любопытно при этом, что в продаже имеются и металлические рамки, полностью устраняющие риск потери номера. Но по какой-то причине они не пользуются популярностью в среде автолюбителей. А зря.

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23 декабря 2022
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