Почему проезд через лужу может обойтись водителям в 5000 рублей

Итак, почему же автовладелец, выехав из глубокой лужи, серьезно рискует потерять государственный регистрационный знак? Да потому, что практически никто не устанавливает номер непосредственно на кузов или бампер автомобиля. Причин две. Во-первых, далеко не всегда отверстия на номере совпадают с заводскими отверстиями на машине. Да и крепить алюминиевый номер прямо на дорогую краску не хочется. Во-вторых, в любом магазине автозапчастей продается огромное количество рамок для номеров, имеющих посадочные отверстия под любой вариант крепления.

Здесь и кроется проблема, поскольку пластиковая рамка обладает весьма низкой механической прочностью. И при больших нагрузках, особенно в холодную погоду, ломается и улетает вместе с драгоценным номером. Бывает, что рамка остается на месте, а номер все равно теряется, поскольку у некоторых вариантов таких конструкций фиксация ГРЗ идет при помощи хлипких пластиковых защелок. Что нередко приводит автовладельца к долгому и неприятному общению с ДПС. Ведь управлять авто без регистрационных знаков запрещено: за это грозит наказание по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (5000 ₽ или лишение «прав» на срок до 3 месяцев).

Зная или подозревая об этих проблемах, водители пытаются дополнительно страховать себя, фиксируя номер на рамке с помощью пластиковых хомутов или болтов с гайками. Однако, как мы уже говорили, проблема кроется в слабости конструкции непосредственно мест крепления рамки к кузову. Если вы почувствовали или увидели, что номер отвалился, надо понимать, как правильно действовать в этом случае.