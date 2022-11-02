Эксперт назвал три «убойных» способа скрыть номера от камер ГИБДД

По словам разработчика, одним из распространенных среди водителей-нарушителей ПДД способов скрыть номера машины остается применение магнита, управляемого с пульта из салона авто. Его монтируют с тыльной стороны рамки регзнака. Будучи включенным, он прижимает к ГРЗ какой-нибудь небольшой железный предмет, под который подсунут, например, листок бумаги. Сквозь бумагу камера не может считать номер, и нарушитель остается безнаказанным. Когда же к шоферу-нарушителю приблежается ДПС, он отключает магнит, и «маска» падает, открывая номерной знак. В разговоре с «Газетой.Ru» Ласкин уточнил, что множество подобных устройств продается в интернете.

В зимнее же время, считает эксперт, классическим способом избежать штрафов от камер ГИБДД остается снежок, «случайно» попавший в госномер и закрывший часть его буквенно-циферной комбинации.

Не менее распространенным методом затруднить считывание ГРЗ считается использование грязи. Для этого водители на автомойке специально закрывают номерные знаки пакетом или тряпкой — чтобы с них не смывались загрязнения. Это тоже мешает комплексам видеофиксации распознавать нарушителя.

Добавим, что пользоваться этими или другими способами строго запрещено: за такие «шалости» предусмотрена административная ответственность. Так, за езду с нечитаемыми ГРЗ можно получить штраф в размере 500 рублей, а с видоизмененными (скажем, при использовании тех же магнитов) — 5000 целковых. Или даже лишиться «прав» на срок до 3 месяцев. Эти санкции прописаны в ст. 12.2 КоАП РФ.