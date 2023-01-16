ГИБДД начнет отправлять машины на штрафстоянку за проблемы с подвеской

Участники рабочей группы «Безопасность дорожного движения», функционирующей в рамках регуляторной гильотины, в общем и целом одобрили очередную и, судя по всему, окончательную редакцию перечня неисправностей, при котором запрещена эксплуатация ТС. Сейчас туда входят, по большому счету, лишь слишком сильная тонировка боковых и лобового стекла, установка светодиодов в галогенные фары и еще ряд «неисправностей» с которыми нельзя ездить.

Их обнаружение грозит 500-рублевым штрафом водителю. В новом перечне к этим пунктам добавят езду с декабря по февраль на летних покрышках, а с июня по август — на шипованной резине. На аналогичное наказание можно будет нарваться за неработающие стоп-сигналы, фонари заднего хода и горящий на «приборке» автомобиля значок неработающей ABS. Как и за снятый «колдун» — регулятор тормозных сил.

Кроме того, ГИБДД добилась одобрения еще одного списка неисправностей. При обнаружении любого из перечисленных в нем «косяков» машину сразу отправят на штрафстоянку, а ее водитель получит предписание устранить технические проблемы в течении нескольких суток. Среди них: все та же «тонировка» и неработающие стояночный тормоз с ABS, неисправный усилитель руля, не отрегулированные фары, не горящий стоп-сигнал, «лысая» или поврежденная резина, отсутствие или неисправность ремня безопасности, а также разрушение деталей подвески и отсутствующий (неработающий) тахограф.