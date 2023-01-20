Верховный Суд разрешил водителям выпивать в припаркованной машине

История, о которой идет речь, закрутилась около полудня 16 мая 2022 года в столичном Митино. Тогда инспектор ДПС оформил протокол по факту «пьянки за рулем» на некого Евгения Александрова, владельца BMW. Но как выяснилось в ходе судебного разбирательства, сотрудник ГИБДД не останавливал машину гражданина. Когда полицейский подъехал, авто был припаркован перед шлагбаумом, а водитель находился не за рулем, а рядом с ТС.

И хотя инспектор подтвердил этот факт под присягой, суд первой инстанции все же лишил Александрова «прав» и взыскал с него 30 000 рублей штрафа. Обжаловать это решение в вышестоящей инстанции герою истории не удалось. В итоге водитель дошел до Верховного Суда, который встал на его сторону.

– При изложенных обстоятельствах нельзя сделать однозначный вывод об управлении Александровым Е. О. транспортным средством. Поскольку частью 1 статьи 12.8 КоАП предусмотрена административная ответственность за управление ТС именно водителем, находящимся в состоянии опьянения, то квалификация действий Александрова Е. О. по указанной норме является неправомерной, — сказано в судебном решении.

В этом частном случае решения нижестоящих судов стали недействительными. А в целом Верховный Суд признал неправомерной практику наказания водителей, выпивающих в припаркованных автомобилях или употребляющих спиртное возле него. До последнего времени инспектора ГИБДД и суды считали эти действия «управлением» ТС.