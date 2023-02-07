За какие нарушения ПДД у водителей будут снимать отпечатки пальцев

Владимир Путин 6 февраля 2023 года подписал закон с зубодробительным названием «О внесении изменений в Федеральный закон О государственной геномной регистрации в РФ и отдельные законодательные акты РФ». В нем имеется много чего малоинтересного для рядового автомобилиста кроме, пожалуй, пункта №2, в котором упоминается поправка в часть первую статьи седьмой закона «О государственной геномной регистрации».

Она говорит о том, что теперь отпечатки пальцев и информацию о ДНК будут брать не только у подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным статьям. Отныне «снимать пальчики» и брать мазок «на биологию» начнут и у граждан, проходящих даже по административным делам. В том числе и у автомобилистов — когда они в какой-то момент становятся «лицами, подвергнутыми административному аресту».

Существует достаточно много статей КоАП, по которым автовладельца могут посадить на 15 суток под административный арест. В любом случае решение об этом принимает суд. Хотя в силах инспектора ГИБДД обставить дело таким образом, что водителя на какое-то время посадят под замок. Предварительно сняв его отпечатки пальцев — словно у настоящего уголовника. Среди нарушений ПДД подобного свойства, прежде всего, стоит упомянуть управление автомобилем без «прав» — в том числе и в пьяном виде.