За какие нарушения ПДД у водителей будут снимать отпечатки пальцев

Владимир Путин 6 февраля 2023 года подписал закон с зубодробительным названием «О внесении изменений в Федеральный закон О государственной геномной регистрации в РФ и отдельные законодательные акты РФ». В нем имеется много чего малоинтересного для рядового автомобилиста кроме, пожалуй, пункта №2, в котором упоминается поправка в часть первую статьи седьмой закона «О государственной геномной регистрации».
Она говорит о том, что теперь отпечатки пальцев и информацию о ДНК будут брать не только у подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным статьям. Отныне «снимать пальчики» и брать мазок «на биологию» начнут и у граждан, проходящих даже по административным делам. В том числе и у автомобилистов — когда они в какой-то момент становятся «лицами, подвергнутыми административному аресту».
Существует достаточно много статей КоАП, по которым автовладельца могут посадить на 15 суток под административный арест. В любом случае решение об этом принимает суд. Хотя в силах инспектора ГИБДД обставить дело таким образом, что водителя на какое-то время посадят под замок. Предварительно сняв его отпечатки пальцев — словно у настоящего уголовника. Среди нарушений ПДД подобного свойства, прежде всего, стоит упомянуть управление автомобилем без «прав» — в том числе и в пьяном виде.
Отправиться по решению суда на пару недель за решетку можно и за отъезд с места ДТП. Если очень-очень постараться и долго-долго не гасить множество штрафов (скажем, «за скорость» или «за парковку») есть шанс в конце концов попасть в руки полиции по статье КоАП о неуплате штрафов. И «уехать на сутки», что несколько лет назад умудрилась «исполнить» девушка по имени Мара Багдасарян.
Кроме того, стоит напрячься любителям «асфальтовой» тонировки боковых и лобового стекол автомобиля. А еще гражданам, попадающимся патрулям ДПС с отсутствующим полисом ОСАГО. Не секрет, что в последнее время сотрудники ГИБДД взялись оформлять на таких водителей «законное требование об устранении нарушения».
Если человек попадется вновь с неубранной тонировкой или без полиса ОСАГО, его привлекают по статье КоАП за неисполнение «законного требования». А она грозит арестом на 15 суток. И оформлением «пальчиков». Ну и за драку на проезжей части с другим водителем тоже можно оказаться в «обезьяннике» — по классической статье КоАП за мелкое хулиганство. И оставить при этом в полицейских базах данных свои «пальцы» и ДНК.