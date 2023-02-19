Как ужесточились требования ГИБДД к водителям спустя год после начала СВО

МНОГО, ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Многие водители наверняка заметили, что в последнее время на наших дорогах полицейских стало гораздо больше. Причем стоят они порой даже там, где раньше их никогда не было. Скажем больше: зачастую экипажи дежурят не в одиночестве, а целыми группами на нескольких служебных автомобилях.
Активизировались служивые и на стационарных постах ДПС. Особенно на вылетных магистралях и на въездах в города, а также близ крупных объектов административного и стратегического значения. Полно стражей порядка и в центральных районах, где зафиксировано наибольшее скопление людей. В особенности на праздниках и в выходные дни.
ФИЛЬТРАЦИЯ ПОТОКА
Расставленные конусы, сужающие проезжую часть до одной-единственной полосы, чтобы правоохранителям было легче фильтровать поток, для российских водителей стало явлением обыденным. Хотя и неприятным. Во-первых, из-за подобных, пусть и законных выкрутасов «рулевым» приходится толкаться в пробках. Причем там, где раньше их никогда не возникало. Во-вторых, мало кто из шоферов желает тратить нелишнее время на общение с представителями МВД, которым только дай повод, и они легко да не без удовольствия докопаются до чего угодно.
Наконец, недавняя мобилизация до сих пор вызывает волнение у российских автомобилистов мужского пола. Мало ли какое указание дали гаишникам сверху, чтобы привлечь водителя к общению с военным комиссариатом. Тем более, что мобилизация легко может повториться. Хорошо, если только частичная. Но и она радости, увы, не прибавляет.
КОГО В ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗЯТ
Что касается приоритетов, связанных с отбором тех, кого следует остановить, то чаще всего под «прицел» гаишников попадают автомобили с тонированными стеклами, а также большие внедорожники и минивэны. Водителей таких машин частенько просят открыть для осмотра багажный отсек. Как говорится, мало ли что.
А еще пристальное внимание оказывают блюстители правопорядка автомобилям с региональными регистрационными знаками и откровенно старым «повозкам», которые за копейки могли быть приобретены с целью совершения какого-либо преступления.
А вот в общении с шоферами люди в погонах не лютуют. Если, конечно, на то не провоцируют сами автовладельцы.