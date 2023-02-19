Как ужесточились требования ГИБДД к водителям спустя год после начала СВО

МНОГО, ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Многие водители наверняка заметили, что в последнее время на наших дорогах полицейских стало гораздо больше. Причем стоят они порой даже там, где раньше их никогда не было. Скажем больше: зачастую экипажи дежурят не в одиночестве, а целыми группами на нескольких служебных автомобилях.

Активизировались служивые и на стационарных постах ДПС. Особенно на вылетных магистралях и на въездах в города, а также близ крупных объектов административного и стратегического значения. Полно стражей порядка и в центральных районах, где зафиксировано наибольшее скопление людей. В особенности на праздниках и в выходные дни.