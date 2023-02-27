На болту вертели: как новые санкции Евросоюза подействует на автопром

«Силы добра», регулярно подкидывающие тщательно пропитанные напалмом поленья в костер украинских событий, а именно США и Евросоюз, разродились очередным пакетом экономических санкций против России. Десятым по счету. Первые западные «запрещалки» — весной прошлого года — сработали, безусловно, мощно. Из-за них в наших офисах на пару месяцев даже некоторый дефицит бумаги образовался. А российские женщины смели с полок супермаркетов средства интимной гигиены. Машины еще вот дико подорожали.

Но все это оказалось не смертельно и жизнь как-то продолжается. Хотя и в условиях официального отсутствия на российском рынке целого «букета» европейских и японских автобрендов и производителей запчастей. Как-то приспособились после первых «термоядерных» санкционных залпов. И вот подоспел 10-й пакет «европейских экономических», совмещенный с очередными штатовскими санкциями.

По сравнению с тем, что мы получили от «запада» чуть менее года назад, это даже не комариный укус, а откровенный позор. Нет, ну какой «гений» придумал вводить санкции против российского Минобороны и ФСБ!? И это после целого года поставок украинцам странами НАТО вооружений и боеприпасов!