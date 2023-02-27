На болту вертели: как новые санкции Евросоюза подействует на автопром

«Силы добра», регулярно подкидывающие тщательно пропитанные напалмом поленья в костер украинских событий, а именно США и Евросоюз, разродились очередным пакетом экономических санкций против России. Десятым по счету. Первые западные «запрещалки» — весной прошлого года — сработали, безусловно, мощно. Из-за них в наших офисах на пару месяцев даже некоторый дефицит бумаги образовался. А российские женщины смели с полок супермаркетов средства интимной гигиены. Машины еще вот дико подорожали.
Но все это оказалось не смертельно и жизнь как-то продолжается. Хотя и в условиях официального отсутствия на российском рынке целого «букета» европейских и японских автобрендов и производителей запчастей. Как-то приспособились после первых «термоядерных» санкционных залпов. И вот подоспел 10-й пакет «европейских экономических», совмещенный с очередными штатовскими санкциями.
По сравнению с тем, что мы получили от «запада» чуть менее года назад, это даже не комариный укус, а откровенный позор. Нет, ну какой «гений» придумал вводить санкции против российского Минобороны и ФСБ!? И это после целого года поставок украинцам странами НАТО вооружений и боеприпасов!
Но оставим комментировать эту «своевременную» меру психиатрам. Для нас гораздо важнее, что в новый пакет вошел запрет на экспорт в Россию электроники, транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, товаров для строительства, антенн, кранов, погрузчиков, самих грузовиков, полуприцепов, электрогенераторов, насосов, биноклей, радаров, компасов и прочего. А еще санкции введены в отношении «Альфа-банка», «Росбанка» и банка «Тинькофф». Под новые рестрикции попала «Группа ГАЗ».
Ну как тут не вспомнить товарища по фамилии Ницше! Который еще полтора века(!) назад сказал: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». В Россию еще весной прошлого года перестали официально ввозить машины и запчасти к ним. Нас это не убило: все нужное поехало через Турцию и Казахстан. И, видимо, продолжит поступать к нам обходными путями. А у автомобилей марки ГАЗ в Европе отродясь не было рынка. Нижегородцам от новейших санкций — ни горячо, ни холодно.
Вот с банками возможны нюансы. В России-то они как работали, так и будут работать. Вопросы могут возникнуть при международных расчетах. Например, подпавший под санкции США банк «Приморье» сейчас приостановил прием SWIFT-переводов по всем направлениям. Дело в том, что через эту финансовую организацию проходили транзакции на оплату львиной доли импорта в Россию подержанных праворульных машин из Японии. За прошлый год к нам ввезли более 213 000 таких ТС.
На какой-то момент этот бизнес теперь явно «подвиснет». Но уже очень скоро все там заработает вновь. Либо транзакции пойдут не через SWIFT, от которой и так отключено большинство российских банков, либо за дело возьмутся, например, корейские банкиры и подставят плечо ненавистным японцам — за долю малую, разумеется. В общем, чем дальше, тем более безвредными становятся западные санкции в отношении нашей страны. А наш авторынок все резче и резче будет «вертеть» на одном известном месте и их, и их инициаторов…