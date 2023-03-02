Как не следует вести себя водителю при оформлении протокола сотрудником ДПС

Начнем с самого душещипательного. Даже если вы не согласны с протоколом, не нужно грубить сотруднику ДПС, использовать нецензурную брань в выражениях и уж тем более проявлять агрессию и физическую силу. Подобные методы урегулирования конфликтов всегда заканчиваются не в пользу водителя. Мало того, что последнего задержат и доставят в отдел полиции, где могут не только оштрафовать за оскорбления представителей власти и накопать еще что-нибудь интересненькое «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», но и упечь в изолятор временного содержания на срок до 15 суток за неповиновение законным требованиям правоохранителей. Гораздо хуже, если выскочку привлекут к уголовной ответственности за нападение на сотрудников полиции. А тут уж про вождение, как, собственно, и про свободу придется забыть на несколько недобрых лет.
Крайне не рекомендуется отказываться от подписи в протоколе, даже в случае, когда вы с ним категорически не согласны. Лучше внимательно изучить вменяемое нарушение и его обстоятельства, а при необходимости указать гаишнику на потребность внесения исправлений, что в последующем может облегчить для водителя возможные правовые последствия. Со своей стороны следует написать, что с протоколом не согласны, а после изложить свою версию ситуации. Бывает так, что эмоций и букв оказалось слишком много, а листок уже закончивается. Не стесняйтесь: попросите еще один бланк у инспектора. Только не забудьте указать на первом, что прилагается второй документ. Дабы он случайно потом нигде не затерялся. На худой конец, фиксируйте процедуру составления протокола на камеру мобильного телефона.
А вот если в бланке — наоборот, еще остались пустые строчки, то лучше изобразить на них так называемый прочерк, похожий на модную нынче буковку Z. Как говорится, от греха подальше, дабы потом в этих графах ничего лишнего не нарисовалось.
В спорных ситуациях нередко выручает портативный видеорегистратор. Порой достаточно лишь обратить внимание стражей порядка на наличие в автомобиле этого гаджета, как последние ретируются. Если, конечно, при этом вас хотели «развести». А вот ежели нет, то эту же запись можно продемонстрировать служивому, как доказательство вашей невиновности. Как вариант для последующих разбирательств — приобщение видеосъемки к делу об административном правонарушении. Но если есть опасения, что она пропадет или испортится, заявить ее можно непосредственно в ходе обжалования постановления.
Кроме того, автоюристы, регулярно сталкивающиеся со спорными ситуациями, вызванными, в частности, произволом непосредственно самих правоохранителей, настоятельно не рекомендуют писать под диктовку сотрудника ГИБДД. В подобных случаях инспектор может целенаправленно заставить подписаться под тем, чего вы не совершали.
К тому же, совсем нелишним будет проверять вменяемые статьи КоАП, а заодно и пункты ПДД, которые со слов гаишников «играют» против вас. Нередко за поворот через сплошную линию разметки служивые «грузят», как за езду по встречной полосе. Но если в первом случае штраф составляет 1500 рублей, то во втором — 5000 рублей, либо лишение водительских «прав» на срок до шести месяцев. В общем, будьте внимательны — Правила дорожного движения и Административный кодекс РФ находятся в интернете в свободном доступе. Смартфон — в помощь. И помните: незнание законов не освобождает от ответственности.