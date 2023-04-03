Какими проблемами грозит езда с «правами», автоматически продленными на 3 года

Первый раз о продлении шоферской «корочки» правительство заговорило в пик пандемии коронавируса, теоретически обезопасив людей от контакта с больными при посещении МФЦ и ГИБДД. Уж лучше бы понизили тарифы на общественный транспорт, где люди трутся друг о друга, словно селедка в бочке. Впрочем, речь сейчас не об этом, а о том, как под покрывалом заботы о многомиллионной армии российских водителей власти создают им немалые трудности.

Да, постановлением от апреля минувшего года, претерпевшего «рестайлинг», правительство разрешило «продлить на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года». Причем никаких изменений в документ вносить не нужно. Что ж, спасибо. Вот только граждане, эксплуатирующие машину с «продленными» правами, могут столкнуться с целым рядом неудобств и даже проблем с законом.

И прежде всего потому, что нововведения распространяются лишь на автомобилистов, раскатывающих по территории Российской Федерации. Иными словами, за ее границами «продленные» удостоверения не имеют никакой юридической силы. Если еще проще, то «права» будут считаться попросту недействительными.