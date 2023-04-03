Какими проблемами грозит езда с «правами», автоматически продленными на 3 года

Первый раз о продлении шоферской «корочки» правительство заговорило в пик пандемии коронавируса, теоретически обезопасив людей от контакта с больными при посещении МФЦ и ГИБДД. Уж лучше бы понизили тарифы на общественный транспорт, где люди трутся друг о друга, словно селедка в бочке. Впрочем, речь сейчас не об этом, а о том, как под покрывалом заботы о многомиллионной армии российских водителей власти создают им немалые трудности.
Да, постановлением от апреля минувшего года, претерпевшего «рестайлинг», правительство разрешило «продлить на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года». Причем никаких изменений в документ вносить не нужно. Что ж, спасибо. Вот только граждане, эксплуатирующие машину с «продленными» правами, могут столкнуться с целым рядом неудобств и даже проблем с законом.
И прежде всего потому, что нововведения распространяются лишь на автомобилистов, раскатывающих по территории Российской Федерации. Иными словами, за ее границами «продленные» удостоверения не имеют никакой юридической силы. Если еще проще, то «права» будут считаться попросту недействительными.
Мало того, что с ними вас могут не пустить на автомобиле за границу, так еще и наказать за езду без в/у согласно законам той страны, куда вам удалось проехать. Например, в ту же Белоруссию или Казахстан. Как не сложно догадаться, «бесправный» драйвер рискует остаться и без денег, которые понадобятся на оплату штрафа, и без самой машины, легко отправленной на специальную стоянку по велению взмаха «полосатой» палочки местными полицейскими.
Не меньше хлопот возникнет и у тех, кто решил поехать на отдых в «забугорье», где мечтал взять автомобиль в аренду. Людям с просроченными, пусть и продленными в России «правами», никто машину в пользование не предоставит. Как, собственно, и не оформит международный страховой полис. Проще говоря, «железным конем» даже родственника или соседа по заграничным дорогам управлять категорически нельзя.
Поэтому во избежание подобных трудностей все же не стоит откладывать с заменой водительского удостоверения. Благо, никаких ограничений по обновлению ключевого шоферского документа законом не предусмотрено. Тем более, что по истечении трех лет в отделениях ГИБДД и офисах МФЦ народу будет так много, что всех вовремя не обслужат. Как это, к слову, сейчас происходит с выдачей новых заграничных паспортов. В общем, рано радоваться — лучше не «тормозить».