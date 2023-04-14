На какие вопросы сотрудника ГИБДД водителю лучше не отвечать

Ни для кого не секрет, что придорожные полицейские отлично манипулируют, используя не только закон, но и ситуации. В ходе общения с водителем гаишник умеет вычленять из информации все «самое необходимое» и, естественно, лишь для того, чтобы привлечь последнего к ответственности или склонить к «решению вопроса на месте». Как же реагировать шоферу на повышенное проявление интереса со стороны инспектора ГИБДД?

Пожалуй, самой «злой» провокацией гаишников является их «забота» о состоянии здоровья водителя. Но на вопрос «как вы себя чувствуете» при этом лучше не отвечать встречным вопросом «вы врач или полицейский?», ибо такая фраза может резко изменить настроение правоохранителя, который начнет докапываться буквально до всего. Следует знать, что любая беседа с должностным лицом должна протекать строго в регламентированных рамках, которые не предполагают необходимости отвечать на вопросы, не связанные с управлением транспортного средства или нарушением ПДД.

Впрочем, во избежание придирок со стороны блюстителей порядка, лучше свети диалог на шутку, сообщив служивому о том, что все прекрасно и никаких жалоб на здоровье нет. А можно и просто промолчать, протянув для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль.