На какие вопросы сотрудника ГИБДД водителю лучше не отвечать

Ни для кого не секрет, что придорожные полицейские отлично манипулируют, используя не только закон, но и ситуации. В ходе общения с водителем гаишник умеет вычленять из информации все «самое необходимое» и, естественно, лишь для того, чтобы привлечь последнего к ответственности или склонить к «решению вопроса на месте». Как же реагировать шоферу на повышенное проявление интереса со стороны инспектора ГИБДД?
Пожалуй, самой «злой» провокацией гаишников является их «забота» о состоянии здоровья водителя. Но на вопрос «как вы себя чувствуете» при этом лучше не отвечать встречным вопросом «вы врач или полицейский?», ибо такая фраза может резко изменить настроение правоохранителя, который начнет докапываться буквально до всего. Следует знать, что любая беседа с должностным лицом должна протекать строго в регламентированных рамках, которые не предполагают необходимости отвечать на вопросы, не связанные с управлением транспортного средства или нарушением ПДД.
Впрочем, во избежание придирок со стороны блюстителей порядка, лучше свети диалог на шутку, сообщив служивому о том, что все прекрасно и никаких жалоб на здоровье нет. А можно и просто промолчать, протянув для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль.
Не менее каверзным является вопрос «давно ли выпивали?». Понятное дело, что таким нехитрым образом, как, собственно, и в первом случае, инспектор проверяет реакцию шофера. Поэтому лучшего всего ответить: «не помню» или «никогда». Обычно полицейские тут же меняют тему, понимая, что водитель не употребляет горячительные напитки по состоянию здоровья или по религиозным убеждениям.
А вот когда сотрудник ДПС интересуется местом вашей работы, то лучше сделать вид, что вы не услышали. Ведь, как известно, от того, где вы трудитесь, зависит ваше благосостояние, потенциально дающее служивому повод развести вас на деньги.
Еще стражи порядка любят спрашивать, нет ли в салоне автомобиля чего-нибудь запрещенного. К примеру, оружия или наркотических средств. Причем даже в случае наличия подобной «запрещенки» ни один из шоферов никогда не ответит утвердительно. И зачем вообще об этом спрашивать, если при необходимости люди в погонах могут составить протокол и досмотреть транспортное средство. Поэтому лучшим ответом водителя и будет предложение устроить в машине обыск с привлечением понятых или под видеосъемку. Обычно после этого служивые ретируются, понимая, что ничего противозаконного у шофера при себе не имеется.