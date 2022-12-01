Три фразы, которыми ушлые водители безнаказанно «троллят» сотрудников ГИБДД

Заметим, что дурацкие «наезды» водителей на инспекторов ДПС в духе «назовите причину остановки», «сначала вы предъявите документы» и им подобные, на сотрудников ГИБДД давно не действуют. И даже срабатывают как триггер: перед тобой наглое, но юридически безграмотное быдло, можно «оторваться» по полной программе. Но существуют и фразы, которыми автовладелец может быстренько вывести полицейского из состояния равновесия. И, что самое ценное, не нарушая при этом никаких законов и правил.

Допустим, у вас хорошее настроение и вы располагаете некоторым запасом свободного времени. Вас останавливает сотрудник ДПС и задает стандартно-дурацкий вопрос: «когда последний раз алкоголь употребляли?» Ну какой нормально соображающий человек, даже будучи подшофе, признается, что пил?

А трезвого водителя подобная попытка полицейского «развода» чаще всего изрядно раздражает. Поэтому в ответ на очередной такой «заход» можно ответить фразой: «нет, я не пил, но давайте на всякий случай все-таки пройдем медосвидетельствование — вместе с вами и в стационарном медучреждении». Чтобы окончательно сломать шаблон служивому, можно какое-то время настырно требовать совместной «продувки», громко сомневаясь в кристальной трезвости полицейского и сообщая о своих планах сообщить о подозрениях по телефону 112. Гайца еще долго будет передергивать, когда он станет задавать тот же вопросдругим водителям.