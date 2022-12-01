Три фразы, которыми ушлые водители безнаказанно «троллят» сотрудников ГИБДД

фото АвтоВзгляд
У дорожной полиции работа такая — «приставать» к проезжающим мимо автомобилистам с проверкой документов. Но некоторых законопослушных водителей временами останавливают настолько часто, что они для развлечения придумывают оригинальные ответы на надоевшие уже вопросы патрульных ГИБДД. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Заметим, что дурацкие «наезды» водителей на инспекторов ДПС в духе «назовите причину остановки», «сначала вы предъявите документы» и им подобные, на сотрудников ГИБДД давно не действуют. И даже срабатывают как триггер: перед тобой наглое, но юридически безграмотное быдло, можно «оторваться» по полной программе. Но существуют и фразы, которыми автовладелец может быстренько вывести полицейского из состояния равновесия. И, что самое ценное, не нарушая при этом никаких законов и правил.

Допустим, у вас хорошее настроение и вы располагаете некоторым запасом свободного времени. Вас останавливает сотрудник ДПС и задает стандартно-дурацкий вопрос: «когда последний раз алкоголь употребляли?» Ну какой нормально соображающий человек, даже будучи подшофе, признается, что пил?

А трезвого водителя подобная попытка полицейского «развода» чаще всего изрядно раздражает. Поэтому в ответ на очередной такой «заход» можно ответить фразой: «нет, я не пил, но давайте на всякий случай все-таки пройдем медосвидетельствование — вместе с вами и в стационарном медучреждении». Чтобы окончательно сломать шаблон служивому, можно какое-то время настырно требовать совместной «продувки», громко сомневаясь в кристальной трезвости полицейского и сообщая о своих планах сообщить о подозрениях по телефону 112. Гайца еще долго будет передергивать, когда он станет задавать тот же вопросдругим водителям.

фото globallookpress.com

Другой способ «взбрдрить» служивого применяют в случае, если он решил оформить в отношении водителя постановление за какое-то нарушение ПДД. Когда полицейский уже до половины заполнит бланк, скажите ему фразу: «Знаете, а я на самом деле спецсубъект!» Спецубъект — это судья, работник прокуратуры или госслужащий, в отношении которого сотрудник ГИБДД не имеет правая оформлять протоколы-постановления. Только доложить руководству этого самого «спецсубъекта» о произошедшем на дороге.

Поэтому, услышав подобное, полицейский моментально осознает, что писал постановление зря. И теперь придется ему составлять совсем другие бумаги. Причем, возможно, его потом еще самого будут проверять: а все ли правильно сделал, не нарушил ли какой-нибудь пункт инструкций и правил. Так вот, как только водитель, назвавшийся «спецсубъектом», замечает, что сотрудник ГИБДД все осознал, то говорит следующую фразу: «Шутка! Я не спецсубъект». Видеть выражение лица полицейского в этот момент — бесценно!

фото globallookpress.com

Ну а третий вариант потроллить гаишника хорош для зануд и педантов по жизни. Он подходит для случая, когда общение с придорожным полицейским не завершилось после стандартной проверки документов, а перешло в плоскость претензий со стороны правоохранителя. Тут надо достать припасенные заранее книжечки ПДД и КоАП. И требовать, чтобы полицейский подтверждал каждое свое действие ссылкой на конкретный пункт Правил или Кодекса, каждый раз неторопливо и дотошно перепроверяя это по их текстам. Ведь закон требует, чтобы сотрудник разъяснял водителю суть нарушения и своих действий в отношении него.

Для особо продвинутых водителей существует дополнительная опция для «выноса мозга» полицейскому. Правда, тут нужно иметь при себе еще и Регламент ГИБДД — в бумажном или электронном виде. В этом ведомственном документе прописано «от и до»: как и что должен делать сотрудник при общении с автомобилистом. Хорошо, если общение происходит в патрульной машине на виду установленной там камеры. Сплошное удовольствие — наблюдать, как офицер пытается следовать букве каждого пункта инструкции, изложенной в Регламенте, в то время, когда вы вслух сопоставляете ее положения с его действиями.

суд, промиле, медосвидетельствование, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, проверка документов, ГИБДД, прокуратура
1 декабря 2022
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