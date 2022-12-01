Три фразы, которыми ушлые водители безнаказанно «троллят» сотрудников ГИБДД

Заметим, что дурацкие «наезды» водителей на инспекторов ДПС в духе «назовите причину остановки», «сначала вы предъявите документы» и им подобные, на сотрудников ГИБДД давно не действуют. И даже срабатывают как триггер: перед тобой наглое, но юридически безграмотное быдло, можно «оторваться» по полной программе. Но существуют и фразы, которыми автовладелец может быстренько вывести полицейского из состояния равновесия. И, что самое ценное, не нарушая при этом никаких законов и правил.
Допустим, у вас хорошее настроение и вы располагаете некоторым запасом свободного времени. Вас останавливает сотрудник ДПС и задает стандартно-дурацкий вопрос: «когда последний раз алкоголь употребляли?» Ну какой нормально соображающий человек, даже будучи подшофе, признается, что пил?
А трезвого водителя подобная попытка полицейского «развода» чаще всего изрядно раздражает. Поэтому в ответ на очередной такой «заход» можно ответить фразой: «нет, я не пил, но давайте на всякий случай все-таки пройдем медосвидетельствование — вместе с вами и в стационарном медучреждении». Чтобы окончательно сломать шаблон служивому, можно какое-то время настырно требовать совместной «продувки», громко сомневаясь в кристальной трезвости полицейского и сообщая о своих планах сообщить о подозрениях по телефону 112. Гайца еще долго будет передергивать, когда он станет задавать тот же вопросдругим водителям.
Другой способ «взбрдрить» служивого применяют в случае, если он решил оформить в отношении водителя постановление за какое-то нарушение ПДД. Когда полицейский уже до половины заполнит бланк, скажите ему фразу: «Знаете, а я на самом деле спецсубъект!» Спецубъект — это судья, работник прокуратуры или госслужащий, в отношении которого сотрудник ГИБДД не имеет правая оформлять протоколы-постановления. Только доложить руководству этого самого «спецсубъекта» о произошедшем на дороге.
Поэтому, услышав подобное, полицейский моментально осознает, что писал постановление зря. И теперь придется ему составлять совсем другие бумаги. Причем, возможно, его потом еще самого будут проверять: а все ли правильно сделал, не нарушил ли какой-нибудь пункт инструкций и правил. Так вот, как только водитель, назвавшийся «спецсубъектом», замечает, что сотрудник ГИБДД все осознал, то говорит следующую фразу: «Шутка! Я не спецсубъект». Видеть выражение лица полицейского в этот момент — бесценно!
Ну а третий вариант потроллить гаишника хорош для зануд и педантов по жизни. Он подходит для случая, когда общение с придорожным полицейским не завершилось после стандартной проверки документов, а перешло в плоскость претензий со стороны правоохранителя. Тут надо достать припасенные заранее книжечки ПДД и КоАП. И требовать, чтобы полицейский подтверждал каждое свое действие ссылкой на конкретный пункт Правил или Кодекса, каждый раз неторопливо и дотошно перепроверяя это по их текстам. Ведь закон требует, чтобы сотрудник разъяснял водителю суть нарушения и своих действий в отношении него.
Для особо продвинутых водителей существует дополнительная опция для «выноса мозга» полицейскому. Правда, тут нужно иметь при себе еще и Регламент ГИБДД — в бумажном или электронном виде. В этом ведомственном документе прописано «от и до»: как и что должен делать сотрудник при общении с автомобилистом. Хорошо, если общение происходит в патрульной машине на виду установленной там камеры. Сплошное удовольствие — наблюдать, как офицер пытается следовать букве каждого пункта инструкции, изложенной в Регламенте, в то время, когда вы вслух сопоставляете ее положения с его действиями.