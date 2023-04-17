За сколько метров должен остановиться водитель по требованию сотрудника ГИБДД

Молниеносно остановиться по требованию сотрудника ДПС в ряде случаев бывает достаточно сложно, причем не важно, где решил «поймать» шофера зоркий глаз полицейского. На загородной трассе сбросить скорость, скажем, с 90 км/ч быстро не получится, да и в потоке, когда служивый машет пилоту жезлом, придется поелозить, чтобы перестроиться и тормознуть. Как же к этому относится закон?
На самом деле, ни в одном из законодательных актов, как, собственно, и в ПДД не регламентируется расстояние до служивого, которое обязан соблюсти шофер после его остановки инспектором. Однако не все так прозрачно. К примеру, согласно п.6.11 ПДД «водитель должен остановиться в указанном месте». Но опять же, встать колом автомобиль не может даже по велению «волшебной» палочки полицейского, ибо есть риск спровоцировать не только пробку, но и аварию. Поэтому главное при таком маневре — не покинуть поле зрения стража порядка.
В противном случае, это будет расцениваться как невыполнение законных требований правоохранителя. А за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4000 рублей, либо арест до 15 суток.
Впрочем, бывают ситуации, когда водитель попросту не заметил регулировщика, жестикулирующего руками или жезлом, либо не понял, что остановиться потребовали именно его, а не соседа по потоку. За подобную оплошность закон тоже наказывает — ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» предусматривает штраф до 800 рублей. Гораздо хуже, что после таких выкрутасов за драйвером может быть организована погоня, а там, как говорится, пиши пропало.
А еще водителям следует помнить, что даже если пришлось остановиться по требованию гаишника слишком далеко, ни в коем случае нельзя сдавать задом. Движение задним ходом запрещено не только на магистрали, но и фактически на любой дороге, а также на перекрестах, пешеходных переходах, в тоннелях, в местах остановок общественного транспорта, на мостах и эстакадах. За подобное нарушение «рулевого» оштрафуют на сумму от 500 до 2500 рублей. Так что помогать «гайцам» подойти к вашей машине не нужно. Если, конечно, того сами не потребуют люди в форме.
Кстати, придорожный полицейский не имеет права долго «мариновать» остановленного шофера. В административном регламенте четко сказано, что сотрудник ГИБДД обязан без промедления подойти к водителю, представиться, а заодно и сообщить причину остановки.