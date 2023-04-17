За сколько метров должен остановиться водитель по требованию сотрудника ГИБДД

Молниеносно остановиться по требованию сотрудника ДПС в ряде случаев бывает достаточно сложно, причем не важно, где решил «поймать» шофера зоркий глаз полицейского. На загородной трассе сбросить скорость, скажем, с 90 км/ч быстро не получится, да и в потоке, когда служивый машет пилоту жезлом, придется поелозить, чтобы перестроиться и тормознуть. Как же к этому относится закон?

На самом деле, ни в одном из законодательных актов, как, собственно, и в ПДД не регламентируется расстояние до служивого, которое обязан соблюсти шофер после его остановки инспектором. Однако не все так прозрачно. К примеру, согласно п.6.11 ПДД «водитель должен остановиться в указанном месте». Но опять же, встать колом автомобиль не может даже по велению «волшебной» палочки полицейского, ибо есть риск спровоцировать не только пробку, но и аварию. Поэтому главное при таком маневре — не покинуть поле зрения стража порядка.

В противном случае, это будет расцениваться как невыполнение законных требований правоохранителя. А за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4000 рублей, либо арест до 15 суток.