Пасхальный кулич: как ГИБДД будет кошмарить водителей в праздники

Пасхального воскресенья весь год ждут миллионы православных — по религиозным соображениям. А сотрудники ДПС готовятся к нему еще и с профессиональных позиций. И организацией безопасности во время крестных ходов их «праздничные» заботы в этот день не заканчиваются. Машины в раскраске ГИБДД на пасху «пасутся» возле большинства крупных церквей, а пешие патрульные бдят на дорогах, прилегающих к заведениям культа рангом пониже.
Причем в этот день их совершенно не волнует, что припадающие к святости верующие внаглую паркуют свои машины в запрещенных местах. Пасхальная благодать чудесным образом создает в окрестностях церквей защитное поле, отгоняющее эвакуаторы, не иначе…
Не менее традиционное «развлечение» сотрудников ГИБДД в пасхальные выходные — рейды по пьяным водителям. На радостях, от переизбытка чувств по поводу окончания церковного поста, некоторые водители употребляют излишние объемы алкоголя и после этого садятся за руль. Об этой старинной русской забаве известно всем, вот сотрудники ГИБДД и пользуются случаем, чтобы улучшить показатели «профилактики нарушений ПДД» своих подразделений.
Некоторые региональные Госавтоинспекции порой даже выпускают по этому поводу специальные пресс-релизы, предупреждая население о предстоящих «пьяных рейдах». Впрочем, в последние годы подобные анонсы стали редкостью при том, что в пасхальные выходные полиция гораздо активнее «вынюхивает» нетрезвых за рулем.
Возможно, что подобное «тихушничество» со стороны ГИБДД объясняется просто: в России стабильно падает количество «пьяных» аварий — примерно на 8% ежегодно. То есть народ реже ездит за рулем «подшофе». Соответственно, если водителей предупреждать о всех рейдах, то количество «пьяных» протоколов в полицейской статистике упадет еще сильнее. Начальство может не оценить такое «снижение эффективности» сотрудников и последним приходится как-то выкручиваться.
Ну и поскольку время у нас сейчас непростое, диверсанты-террористы вокруг да около, то, скорее всего, на Пасху сотрудников ГИБДД «науськают» еще и на выявление потенциальных боевиков-агентов украинских спецслужб. Что вполне может вылиться в появление на дорогах большого числа патрулей ДПС. Которые станут усиленно проверять документы у всех подряд водителей…