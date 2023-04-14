Пасхальный кулич: как ГИБДД будет кошмарить водителей в праздники

Пасхального воскресенья весь год ждут миллионы православных — по религиозным соображениям. А сотрудники ДПС готовятся к нему еще и с профессиональных позиций. И организацией безопасности во время крестных ходов их «праздничные» заботы в этот день не заканчиваются. Машины в раскраске ГИБДД на пасху «пасутся» возле большинства крупных церквей, а пешие патрульные бдят на дорогах, прилегающих к заведениям культа рангом пониже.

Причем в этот день их совершенно не волнует, что припадающие к святости верующие внаглую паркуют свои машины в запрещенных местах. Пасхальная благодать чудесным образом создает в окрестностях церквей защитное поле, отгоняющее эвакуаторы, не иначе…

Не менее традиционное «развлечение» сотрудников ГИБДД в пасхальные выходные — рейды по пьяным водителям. На радостях, от переизбытка чувств по поводу окончания церковного поста, некоторые водители употребляют излишние объемы алкоголя и после этого садятся за руль. Об этой старинной русской забаве известно всем, вот сотрудники ГИБДД и пользуются случаем, чтобы улучшить показатели «профилактики нарушений ПДД» своих подразделений.