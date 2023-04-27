ГИБДД: российские водители пьют по-прежнему, но гробят себя реже

фото globallookpress.com
Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД) «выкатил» итоговый анализ данных об авариях в России за 2022 год. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил в труде несколько любопытных деталей.
Максим Строкер

Особое внимание в информационно-аналитическом обзоре «Дорожно-транспортная аварийность в РФ за 2022 год» следует обратить на раздел, посвященный «пьяным» ДТП и всему, что с ними связано. Мы все уже как-то привыкли, что количество пострадавших в таких авариях на российских дорогах неуклонно снижается — ежегодно примерно на 8%. Это здорово, но, оказывается, число самих происшествий не сокращается.

Например, в 2015-м таких инцидентов было зафиксировано 48 600. Из них с пострадавшими — 21 000. В 2022 году общее число «пьяных» ДТП составило 47 000, с травмами — 14 400. Зато в 2021 году нетрезвые водители устроили почти 51 000 аварий, из которых 15 700 оказались с убитыми и раненными.

О чем эти цифры говорят? Да о том, что каждый год по вине хмельных автомобилистов происходит около 48 000—49 000 аварий в среднем, и эта цифра особо не меняется. При том, что и количество водителей, у которых сотрудники ДПС обнаруживают признаки опьянения, тоже год от года если и колеблется, то в рамках погрешности. Так, за 2022-й таких драйверов было 467 000, а годом ранее — 476 000 человек.

Получается, что за руль подшофе у нас стабильно садится (и попадается ГИБДД) примерно одинаковое количество человек. И это — несмотря на всевозможные ужесточения наказаний за нетрезвую езду.

фото globallookpress.com

А вот жертв нетрезвых аварий становится все меньше. Видимо, потому, что доля в автопарке страны более свежих и конструктивно более безопасных автомобилей потихоньку увеличивается. Древние «капсулы смерти» типа советских «жигулей» постепенно догнивают свой век и все реже убивают водителей и пассажиров.

НЦ БДД также подсчитал, что состояние алкогольного опьянения было зафиксировано у 74,8% нетрезвых аварийщиков, причем 6,6% из них оказались наркоманами, а остальные 18,8% от освидетельствования отказались. Статистика утверждает, что чаще всего в аварии попадали люди в легкой степени опьянения (0,16—0,75 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе) — 43,2%. Средняя степень (0,75—1,5 мг/л в «выдохе») была обнаружена у 40,7% водителей и лишь у 22,6% — тяжелая (1,5 промилле и более).

Помимо фактически доказательства стабильного и неизменного уровня пьянства за рулем в России, в своем отчете НЦ БДД отметил и достаточно характерную деталь, связанную с глобальными экономическими изменениями в нашей стране.

В частности, в Сибирском федеральном округе количество ДТП возросло на 1,8%, число погибших — на 1,3%, раненых — на 2,7%. В ДВФО произошло всего на 0,4% больше аварий, зато статистика погибших в них оказалась на 2,7% выше, а раненых — на 1,2%. Кроме того, в Северо-Кавказском федеральном округе количество ДТП подскочило на 1,5%. При том, что в 2021 году в тех же округах фиксировалось значительное снижение показателей аварийности.

фото globallookpress.com

Так, в 2022-ом на трассе А−320 (Омск-граница с Казахстаном), количество ДТП выросло на 76%, на Р−297 «Амур» (Чита -Биробиджан-Хабаровск) — на 25%, а на А−321 (Барнаул-граница с Казахстаном) — на 20%.

Зато в Северо-Западном федеральном округе количество дорожных происшествий сократилось за год сразу на 13%. В них погибло на 13,4% меньше людей, а ранено — на 12,4%. В частности, на М9 «Балтия» (Москва-граница с Латвией) и на М10 «Россия» (Москва-Санкт-Петербург) аварийность снизилась на 23%. На Р−21 «Кола» (Санкт-Петербург-граница с Норвегией) и также на А−121 «Сортавала» (Санкт-Петербург-автодорога Р−21 «Кола») — упала почти на 18%.

Полицейские аналитики связывают такие изменения с действием санкционных ограничений в отношении России. Из-за них автотранспортные потоки перераспределились с западного направления на юго-восток, в сторону Турции, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии и Китая.

Специалисты НЦ БДД делают вывод, что российская транспортная инфраструктура оказалась не готова к такому «развороту на Восток». Из-за чего дороги в регионах с выросшей аварийностью стали работать в режиме перегрузки. Для рядовых владельцев легковушек это означает, что летние путешествия по трассам названых регионов становятся занятием все менее безопасным.

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27 апреля 2023
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