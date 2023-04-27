ГИБДД: российские водители пьют по-прежнему, но гробят себя реже

Особое внимание в информационно-аналитическом обзоре «Дорожно-транспортная аварийность в РФ за 2022 год» следует обратить на раздел, посвященный «пьяным» ДТП и всему, что с ними связано. Мы все уже как-то привыкли, что количество пострадавших в таких авариях на российских дорогах неуклонно снижается — ежегодно примерно на 8%. Это здорово, но, оказывается, число самих происшествий не сокращается.

Например, в 2015-м таких инцидентов было зафиксировано 48 600. Из них с пострадавшими — 21 000. В 2022 году общее число «пьяных» ДТП составило 47 000, с травмами — 14 400. Зато в 2021 году нетрезвые водители устроили почти 51 000 аварий, из которых 15 700 оказались с убитыми и раненными.

О чем эти цифры говорят? Да о том, что каждый год по вине хмельных автомобилистов происходит около 48 000—49 000 аварий в среднем, и эта цифра особо не меняется. При том, что и количество водителей, у которых сотрудники ДПС обнаруживают признаки опьянения, тоже год от года если и колеблется, то в рамках погрешности. Так, за 2022-й таких драйверов было 467 000, а годом ранее — 476 000 человек.

Получается, что за руль подшофе у нас стабильно садится (и попадается ГИБДД) примерно одинаковое количество человек. И это — несмотря на всевозможные ужесточения наказаний за нетрезвую езду.