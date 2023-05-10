Ни грамма в рот: ГИБДД стала по-новому «кошмарить» дачников

Пьянство за рулем — вещь отвратительная и крайне опасная для окружающих. Но если изучить отчетные сводки ГИБДД во время, например, майских праздников с их длительными выходными, выясняется любопытная вещь. Практически в любом регионе страны за первую декаду мая из года в год задерживают около 300 автомобилистов в нетрезвом состоянии. То есть несколько сотен пьяненьких на сотни тысяч (а кое-где — на миллионы) местных драйверов. Смехотворный процент.

Отчасти поэтому в последнее время не часто встретишь в СМИ реляцию какого-нибудь областного (или краевого/республиканского) главка ГАИ с отчетом о выловленных за период майских праздников пьяницах. Ответ прост: маловато их набирается. Гораздо чаще полиции попадаются водители, пренебрегающие другими пунктами ПДД, подразумевающими куда менее жесткие санкции. Именно на них сосредотачиваются офицеры ДПС, работающие в праздники на «дачных» трассах.

Одно из таких нарушений карается ст. 12.6 КоАП — непристегнутый ремень безопасности. Очень распространено при поездках в сельской местности на короткие расстояния. За каждого обитателя салона (включая самого водителя) полагается по 1000 ₽ штрафа с человека, сидящего за рулем. Непристегнутый ребенок «стоит» 3000 рублей. Каждый взрослый пассажир, застигнутый «без ремня», получит протокол на 500 рублей.