Ни грамма в рот: ГИБДД стала по-новому «кошмарить» дачников

Пьянство за рулем — вещь отвратительная и крайне опасная для окружающих. Но если изучить отчетные сводки ГИБДД во время, например, майских праздников с их длительными выходными, выясняется любопытная вещь. Практически в любом регионе страны за первую декаду мая из года в год задерживают около 300 автомобилистов в нетрезвом состоянии. То есть несколько сотен пьяненьких на сотни тысяч (а кое-где — на миллионы) местных драйверов. Смехотворный процент.
Отчасти поэтому в последнее время не часто встретишь в СМИ реляцию какого-нибудь областного (или краевого/республиканского) главка ГАИ с отчетом о выловленных за период майских праздников пьяницах. Ответ прост: маловато их набирается. Гораздо чаще полиции попадаются водители, пренебрегающие другими пунктами ПДД, подразумевающими куда менее жесткие санкции. Именно на них сосредотачиваются офицеры ДПС, работающие в праздники на «дачных» трассах.
Одно из таких нарушений карается ст. 12.6 КоАП — непристегнутый ремень безопасности. Очень распространено при поездках в сельской местности на короткие расстояния. За каждого обитателя салона (включая самого водителя) полагается по 1000 ₽ штрафа с человека, сидящего за рулем. Непристегнутый ребенок «стоит» 3000 рублей. Каждый взрослый пассажир, застигнутый «без ремня», получит протокол на 500 рублей.
Пустынные сельские дороги в выходной день многие считают отличным местом для обучения подростка азам вождения. Встреча с патрулем ГИБДД завершит такой урок постановлением по ч. 3 ст. 12.7. КоАП: «передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Она предполагает штраф в размере 30 000 рублей для родителя.
Еще одно типично «дачное» нарушение связано с отсутствующим полисом ОСАГО. Оно «стоит» 800 рублей. Дело в том, что многие водители, предпочитающие проводить на собственном загородном участке весь теплый сезон, «экономят» на обязательной страховке своей гражданской ответственности. Они ездят мало (только на дачу и обратно), практикуют спокойный и безаварийный стиль езды, не попадают в ДТП и потому не видят для себя смысла приобретать полис. На них и охотятся сотрудники ГАИ.
Нельзя также не упомянуть о самом характерном для любителя дачного отдыха нарушении — перевозке на собственной легковушке груза, который выступает более чем на один метр вперед (или назад), либо свыше чем на 40 см в бок за габариты машины. За это предусмотрено наказание по ст. 12.21 КоАП — нарушение правил перевозки грузов. Она грозит штрафом в 500 рублей.