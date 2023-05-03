Как ГИБДД накажет водителя, забывшего дома паспорт

Если вы считаете, что гаишнику «за глаза» достаточно ваших «прав» для проверки шоферских документов, вы серьезно ошибаетесь. На днях Верховный Суд РФ фактически подтвердил, что помимо ВУ каждый водитель обязан возить с собой паспорт. Или военный билет — у кого он есть. Эта точка зрения изложена в очередном обзоре судебной практики, опубликованном на днях ВС. В него попал разбор судебного дела о штрафе для водителя большегруза, перевозившего нефть в прицепе-цистерне.

Его остановил сотрудник ГИБДД и драйвер предъявил полицейскому свои «права» и свидетельство (тоже с фотографией) о квалификации, позволяющей перевозить опасные грузы. Паспорта у работяги при себе не было. И инспектор ДПС оштрафовал его за отсутствие удостоверения личности при перевозке опасных грузов. Судьи низших инстанций не согласились с такой трактовкой закона и отменили решение придорожного полицейского.

Однако представители полиции дошли до ВС, оспаривая их точку зрения. И Верховный Cуд встал на сторону МВД! Он мотивировал свое решение тем, что «согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, в РФ водительское удостоверение не включено в перечень документов, удостоверяющих личность».