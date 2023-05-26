Блокираторы возвращаются: с машинами из КНР могут приехать репрессии для водителей

Разворот к лесу — вернее, саду — задом, а к востоку передом подразумевает не только перестройку рынков и прочих высокоэкономических процессов. Поэт давным-давно сказал, что Россия плоть от плоти золотая дремотная Азия, так что этот маневр должен проистекать проще. Да и, будем откровенны, есть нам чему поучиться у Китая: не только и не столько созиданию, сколько быту и его устройству. И примеров множество — взять хотя бы парковку.

Кто неправильно не парковался, тот на машине не ездил. С каждым водителем хоть раз случались эксцессы: встал, где нельзя; не оплатил; оплатил, но не туда. У нас в России за этим следует два вида наказаний: либо просто штраф, либо эвакуация и штраф. Первый вариант нередко приводит к долгу и приставам, ибо цифра там большая и в бюджет многим невписывающаяся, а второй — к цифре чудовищно большой, хоть кредит бери, поскольку каждый день простоя на штрафстоянке наращивает финансовую кару в арифметической прогрессии.

Однако далеко не вся сумма идет в бюджет: эвакуатор, штрафстоянка, услуги оператора и далее по списку стоят денег. И немалых. В итоге зарабатывают сторонние фирмы, а в казну приходят копейки. В Китае же все куда проще и понятнее.