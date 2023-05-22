На какие камеры-обманки ГИБДД водители могут не обращать внимание

Порой кажется, что скоро на машине нельзя будет с места сдвинуться, не попав при этом в объектив какого-нибудь автоматизированного следящего комплекса ГИБДД. Но полицейские отчеты, сообщая о все более увеличивающемся парке рубежей такого контроля, явно лукавят. Дело в том, что на российских дорогах в данный момент установлено много «фейковых» камер. То есть устройств, существующих по большому счету лишь для вида. Как отличить такие обманки от штрафующих по-настоящему комплексов?

На самом деле сделать это можно просто имея нормальное зрение. Для тех, кому все полицейские камеры «на одно лицо» рассказываем: безобидный прибор выглядит как два кубической формы «ящика», закрепленных на мачте освещения либо на какой-нибудь конструкции, расположенной над дорогой. Одна из «коробок» комплекса содержит видеокамеру, фиксирующую автомобили, а вторая — радар, измеряющий их скорость. Увидел такую штуковину один раз — ни с чем не спутаешь. Их сейчас по всей России висит еще очень много. Хотя производство «Стрелки-СТ», а именно так называется это устройство, прекращено аж в 2017 году! Гарантийный срок работы этих комплексов составлял три года.

Это означает, что еще три года назад, в 2020-ом, практически все ящики «Стрелок-СТ» превратились из полноценных поставщиков «сырья» для штрафов автовладельцам в подключенные к электросети безобидные железяки.