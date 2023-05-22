Новый автомобиль «в серую»: актуально сегодня, неинтересно завтра

Поток новых и подержанных автомобилей, запасных частей и расходников, поставляемых в Россию с начала СВО в частном порядке, только растет. Цифры вызывающие — везде десятки процентов. Бизнес это маржинальный, выгодный и привлекательный, однако в корне решить проблему отсутствия официальных поставок не способный. И как следствие, параллельный импорт — это временное решение, которое довольно скоро сойдет на прежние, доковидные и довоенные уровни.
Во-первых, стоит помнить, что выгодно везти только те товары, на которых можно заработать. Никто не собирается заниматься благотворительностью — это просто бизнес. Поэтому новые машины, завезенные «в серую», это высокий ценовой сегмент. Более 3—3,5 млн. рублей. На бюджетниках просто невозможно получить доход, а ведь поставка любой партии — будь то одно авто или целый автовоз — это заморозка средств на длительный срок.
Профессиональные участники говорят о трех месяцах и 400 000 рублей обязательных платежей на каждой единице продукции. Сколько нужно накинуть сверху, чтобы был интерес этим заниматься и дальше? Ну уж не меньше 300 000–500 000 рублей. С условным Renault Logan такой маневр не прокатит.
Второй важный аспект — риск. О нем тоже сказано немало: регулярно на «пунктах пропуска» возникают проблемы, а Казахстан — главный источник новых машин и популярный «полустанок» — постоянно вставляет палки в колеса, боясь огрести вторичные санкции большой ложкой.
В результате машины, конечно, везут, но объем и количество взяток стремительно растет. А это, как вы понимаете, напрямую сказывается на конечной цене продукта. Опять же, завоз бюджетных автомобилей в таком случае теряет всякую выгоду.
Третий и, возможно, самый важный пункт — финансовые инструменты. Большинство россиян уже привыкли использовать кредиты для больших покупок, коей автомобиль является по умолчанию. И не важно, новый он или подержанный. Стоимость потребительских кредитов резко возросла, специальных предложений от брендов нет, далеко не все «частники» договорились с банками о брокерской лицензии.
В итоге привезенную машину можно приобрести лишь за наличные, либо через потребительский кредит с умопомрачительным процентом. Гарантии, обслуживание, запчасти в наличии и прочие «нюансы» — мимо кассы. «Запчастевую» историю уже сейчас подминают по себя крупные поставщики. Частники же хотя и появились в этой нише мгновенно, но и так же быстро исчезают.
Как только китайцы наладят объем и замахнутся на нижний ценовой сегмент, расправит крылья АВТОВАЗ и обживутся иранцы — параллельный импорт начнет затухать, отойдя лишь в один — самый высокий — ценовой сегмент: европейский премиум, который и сейчас наиболее распространен среди «серых поставок». Ведь к восьмизначной цифре гораздо проще добавить миллиончик-другой и заключить взаимовыгодную сделку.