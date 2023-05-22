Новый автомобиль «в серую»: актуально сегодня, неинтересно завтра

Поток новых и подержанных автомобилей, запасных частей и расходников, поставляемых в Россию с начала СВО в частном порядке, только растет. Цифры вызывающие — везде десятки процентов. Бизнес это маржинальный, выгодный и привлекательный, однако в корне решить проблему отсутствия официальных поставок не способный. И как следствие, параллельный импорт — это временное решение, которое довольно скоро сойдет на прежние, доковидные и довоенные уровни.

Во-первых, стоит помнить, что выгодно везти только те товары, на которых можно заработать. Никто не собирается заниматься благотворительностью — это просто бизнес. Поэтому новые машины, завезенные «в серую», это высокий ценовой сегмент. Более 3—3,5 млн. рублей. На бюджетниках просто невозможно получить доход, а ведь поставка любой партии — будь то одно авто или целый автовоз — это заморозка средств на длительный срок.

Профессиональные участники говорят о трех месяцах и 400 000 рублей обязательных платежей на каждой единице продукции. Сколько нужно накинуть сверху, чтобы был интерес этим заниматься и дальше? Ну уж не меньше 300 000–500 000 рублей. С условным Renault Logan такой маневр не прокатит.