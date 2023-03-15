Параллельный импорт: российский автопром должен быть уничтожен

Итак, неутомимые и непоколебимые сотрудники Минпромторга продолжают работать, не покладая рук. Начало текущей недели они решили отметить новым трудовым подвигом на благо Родины — отправили письмо в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Как сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался сей документ, в нем содержится радостная новость, «которая может согреть огнем восторга Ваше Сердце и сладостно размягчить Вашу Печень». В список брендов, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, добавлено еще 11 иностранных марок, а именно — Citroёn, Dacia, Ford, Genesis, Hino, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeot и Renault.
Мы давно свыклись с мыслью, что автомобили делать не умеем. Но из письма Минпромторга следует, что наши руки также не заточены под выпуск игрушек, моторных масел, одежды, косметики и многого другого. Однако шутки шутками, но упорное стремление вышеупомянутого ведомства свести всю борьбу с санкциями к параллельному импорту по меньшей мере настораживает. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что «серые» схемы — это не панацея, а лишь временные подпорки, которые коренным образом ситуацию на рынке поменять не смогут. Других идей у подопечных Дениса Мантурова не водится что ли?
На самом деле проблема, конечно же, не только в Минпромторге. Она куда шире. Вот что говорит одиозный экономист Михаил Хазин на канале «Мировая экономика», анализируя тот факт, что производства в России не растут как грибы после дождя, зато импорт «колышется, растет, близится»:
Эффективный менагер — существо крайне противное
– Представьте, что вы — чиновник. Нужно прилагать усилия, надо выделять из бюджета деньги, надо контролировать, чтобы они были освоены правильно — потому, что если их разворуют, то ничего не будет — чтобы был построен завод, чтобы он что-то начал производить. Если вы посмотрите на количество чиновников, которые сидят на этой процедуре — их сотни из десятка министерств. Кто-то должен подтвердить разные уставы и прочие документы, кто-то должен выделить землю, кто-то должен подвести коммуникации, и т. д. То есть, получается, что большое количество людей должно эффективно и качественно работать за зарплату.
А тут одним-единственным разрешением вы от импортеров можете получить — ну давайте предположим — 15% от годовой продажи. Вы себе представляете масштаб? Поэтому никто не хочет производить, все хотят импортно ввозить…
Ситуацию с импортом я понимаю хорошо. Потому что делать сложно и непонятно, кто будет платить взятки. А вот, соответственно, разрешить параллельный импорт — легко. Там все понятно — кто платит и сколько. А если речь идет о том, что надо возвести завод, который будет строиться 8 лет, то кто будет платить взятки, когда будет платить взятки, как будет платить взятки?
Тут начинается государственное управление. А с государственным управлением у нас плохо, потому что там сидят подготовленные либералами «эффективные менагеры». А «эффективный менагер» — это такое существо специфическое, крайне противное…
Почему китайцы не запариваются
Вот так — на описание всей экономики процесса понадобилось несколько минут. Вам хочется возразить г-ну Хазину, чью цитату мы привели выше? Мне — очень, прям до зубовного скрежета. Но не можется, поскольку аргументов против его точки зрения как-то не набирается. И от всего им высказанного веет такой безнадегой, что хоть волком вой. Потому как если экономист прав, то питаться нам объедками со стола китайцев да иранцев долгие годы.
Кстати о китайцах. Я сам не так давно писал, что они не запариваются по поводу локализации своей продукции в России, строительства всяких там заводов, а стригут купоны из-за сумасшедшей маржи, порожденной дефицитом рынка. Но теперь вот задумался — а может быть, они вовсе не такие жадные негодяи, как их порой изображают? Может, у них просто нет никакого желания проходить все круги нашего бюрократического ада для того, чтобы сделать нам же доброе дело?