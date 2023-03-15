Параллельный импорт: российский автопром должен быть уничтожен

Итак, неутомимые и непоколебимые сотрудники Минпромторга продолжают работать, не покладая рук. Начало текущей недели они решили отметить новым трудовым подвигом на благо Родины — отправили письмо в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Как сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался сей документ, в нем содержится радостная новость, «которая может согреть огнем восторга Ваше Сердце и сладостно размягчить Вашу Печень». В список брендов, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, добавлено еще 11 иностранных марок, а именно — Citroёn, Dacia, Ford, Genesis, Hino, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeot и Renault.

Мы давно свыклись с мыслью, что автомобили делать не умеем. Но из письма Минпромторга следует, что наши руки также не заточены под выпуск игрушек, моторных масел, одежды, косметики и многого другого. Однако шутки шутками, но упорное стремление вышеупомянутого ведомства свести всю борьбу с санкциями к параллельному импорту по меньшей мере настораживает. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что «серые» схемы — это не панацея, а лишь временные подпорки, которые коренным образом ситуацию на рынке поменять не смогут. Других идей у подопечных Дениса Мантурова не водится что ли?

На самом деле проблема, конечно же, не только в Минпромторге. Она куда шире. Вот что говорит одиозный экономист Михаил Хазин на канале «Мировая экономика», анализируя тот факт, что производства в России не растут как грибы после дождя, зато импорт «колышется, растет, близится»: