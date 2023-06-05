Какие камеры ГИБДД не может засечь ни один радар-детектор

Самая древняя из технологий дистанционного вычисления скорости авто — радарная. Она основана на доплеровском эффекте. Его применяют для определения скорости объекта по изменению частоты отраженной от него радиоволны. Волна, отраженная от приближающегося к излучателю объекта, имеет большую частоту чем исходная. Чем существенней разница — тем выше скорость объекта.

Радар-детекторы долгое время с тем или иным успехом обнаруживали излучение полицейских средств контроля скорости и предупреждали автовладельцев о приближении к ним. Но с развитием компьютерных технологий, сделавших вычислительные модули достаточно дешевыми и компактными, появились камеры автоматической фиксации, работающие на совершенно иных принципах.

Увеличившиеся вычислительные возможности комплексов ГИБДД позволили широко применять метод определения скорости машины путем анализа видеоизображения. Процессор камеры с помощью не особо хитрого алгоритма высчитывает время, затрачиваемое автомобилем на пересечение ее поля зрения. С учетом того, что длинна отрезка дороги, который попадает в объектив, известна заранее, вычислить скорость автомобиля становится делом техники. Для создания такого комплекса контроля скорости требуется достаточно мощный процессор и приличная оптика видеокамеры.