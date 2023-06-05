Какие камеры ГИБДД не может засечь ни один радар-детектор

Самая древняя из технологий дистанционного вычисления скорости авто — радарная. Она основана на доплеровском эффекте. Его применяют для определения скорости объекта по изменению частоты отраженной от него радиоволны. Волна, отраженная от приближающегося к излучателю объекта, имеет большую частоту чем исходная. Чем существенней разница — тем выше скорость объекта.
Радар-детекторы долгое время с тем или иным успехом обнаруживали излучение полицейских средств контроля скорости и предупреждали автовладельцев о приближении к ним. Но с развитием компьютерных технологий, сделавших вычислительные модули достаточно дешевыми и компактными, появились камеры автоматической фиксации, работающие на совершенно иных принципах.
Увеличившиеся вычислительные возможности комплексов ГИБДД позволили широко применять метод определения скорости машины путем анализа видеоизображения. Процессор камеры с помощью не особо хитрого алгоритма высчитывает время, затрачиваемое автомобилем на пересечение ее поля зрения. С учетом того, что длинна отрезка дороги, который попадает в объектив, известна заранее, вычислить скорость автомобиля становится делом техники. Для создания такого комплекса контроля скорости требуется достаточно мощный процессор и приличная оптика видеокамеры.
Зато никакой радар-детектор не в состоянии засечь признаки его работы заранее. Уровень и характеристики электромагнитного излучения видеокамеры и сопряженного с ней компьютера сопоставимы с теми, которые порождает бортовая электроника самого автомобиля. На их обнаружение радар-детектор изначально не рассчитан.
Таким образом, о полицейских рубежах контроля нарушений ПДД такого типа можно узнать лишь используя заранее загруженную в «антирадар» базу данных с координатами камер. Чем она свежее — тем больше доверия предупреждениям прибора. При этом получается, что классический радар-детектор востребован лишь в одном случае — для предупреждения о мобильных комплексах контроля скорости. Поскольку их координаты в базу данных не занесешь: они постоянно меняются.
К камерам, вычисляющим скорость «по видео», относятся такие как «Стрелка-плюс», «Автоураган-ВСМ», «Трафик сканер-К2» и ряд других. Визуально отличить их от комплексов радарного типа достаточно просто. Если видишь над дорогой штуковину, напоминающую видеокамеру, следящую за периметром какого-нибудь предприятия или учреждения — скорее всего это устройство вычисляет скорость машин «по видеоряду». А всякие металлические «ящики», «скворечники», «коробки со щелями» — это все устройства, измеряющие скорость с помощью радаров.