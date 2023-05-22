Почему надо менять автомобильный видеорегистратор каждые два-три года

Чаще всего автомобилист приобретает регистратор или «комбайн» с подобной функцией, рассчитывая на счастливое и чуть ли не вечное сосуществование с гаджетом. Порой такие надежды оказываются беспочвенными. Бывает так, что прибор исправно запускается при включении зажигания автомобиля, проецирует на свой экран «картинку» с видеокамеры, успокоительно подмигивает значком ведущейся записи… А на самом деле свои прямые обязанности не выполняет — новые видео на «карточке» не появляются.
Автор этих строк сам столкнулся с подобной ситуацией, решив однажды перекачать из памяти устройства на домашний компьютер запись интересного дорожного события. Сунулся — а на «карточке» лишь ролики двухгодичной давности, свежего ничего нет. Получается, что последние пару лет я на самом деле ездил без видеорегистратора, с «бутафорией». Хорошо еще, что «предательство» обнаружилось в безобидной ситуации, а не когда картинка с него могла бы решить реальную проблему при общении с ГИБДД или разборе последствий ДТП.
Причины выхода из строя автомобильных видеофиксирующих устройств разные. Причем для автовладельцев, предпочитающих держать экранчик работающего девайса выключенным, они становятся особо неожиданным сюрпризом.
Самая банальная из них — «глюк» программного обеспечения. В принципе, она устраняется простой перепрошивкой устройства. Беда в том, что нужную версию ПО далеко не всегда возможно отыскать: порой бренды, под которыми выпускаются авторегистраторы, появляются и бесследно исчезают уже через два-три года.
К тому же далеко не всякий водитель будет заморачиваться с перепрограммированием девайса, купленного за небольшие деньги несколько лет назад. Последний пункт действует в полную силу вообще при любого рода отказах регистраторов: при выходе и строя его «мозгов», плохих контактах в тех или иных местах электросхемы, при поломках экрана и прочих неприятностях.
Стоит также вспомнить и о том, что гарантированный производителем период работы всевозможных автомобильных устройств видеофиксации редко когда превышает 1—1,5 года. А некоторые продавцы подобной техники вообще ограничиваются декларацией: «только 30 дней на возврат и обмен». Это означат, что максимальный срок, в течение которого можно надеяться на беспроблемную работу типичного «регика», не превышает полутора лет.
После истечения этого срока можно либо надеяться «на авось» и ездить с потенциально бесполезным девайсом, либо купить новый. Как бы то ни было, личный «парк» видеофиксирующих устройств на рубеже 2—3 лет эксплуатации рекомендуется обновлять — чтобы в случае чего не кусать локти после спорного ДТП, например.