Почему надо менять автомобильный видеорегистратор каждые два-три года

Чаще всего автомобилист приобретает регистратор или «комбайн» с подобной функцией, рассчитывая на счастливое и чуть ли не вечное сосуществование с гаджетом. Порой такие надежды оказываются беспочвенными. Бывает так, что прибор исправно запускается при включении зажигания автомобиля, проецирует на свой экран «картинку» с видеокамеры, успокоительно подмигивает значком ведущейся записи… А на самом деле свои прямые обязанности не выполняет — новые видео на «карточке» не появляются.

Автор этих строк сам столкнулся с подобной ситуацией, решив однажды перекачать из памяти устройства на домашний компьютер запись интересного дорожного события. Сунулся — а на «карточке» лишь ролики двухгодичной давности, свежего ничего нет. Получается, что последние пару лет я на самом деле ездил без видеорегистратора, с «бутафорией». Хорошо еще, что «предательство» обнаружилось в безобидной ситуации, а не когда картинка с него могла бы решить реальную проблему при общении с ГИБДД или разборе последствий ДТП.

Причины выхода из строя автомобильных видеофиксирующих устройств разные. Причем для автовладельцев, предпочитающих держать экранчик работающего девайса выключенным, они становятся особо неожиданным сюрпризом.