Чем опасны для водителей белые «круглые» камеры над дорогой

Сейчас, помимо некогда самых массовых, а теперь уже устаревших «Стрелок» первого поколения, над российскими дорогами появляются все новые модели и модификации комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Названия всех их даже упомнить сложно: семейства «Кордон», «Скат», «Крис», «Арена», «Robot», «Автоураган», те же «Стрелки» и прочие непрерывно множатся и расширяются. Их выпускают в самых разных форм-факторах: от копирующих дизайн банальных сторожевых систем до различного размера «коробок» со всевозможными прорезями для радарных антенн и объективов видеоблоков. А в городах за нарушениями Правил следят еще и «черные шарики» на столбах — «Стрит Фалькон», «Паркон-С» и их аналоги.

Но есть еще одна разновидность «камеры не столбе», о свойствах которой подавляющее большинство автомобилистов не осведомлены. Выглядят они как достаточно крупный белый пластиковый шар со встроенным в него объективом. Такой «мяч» оснащен собственным вращающимся «подвесом» и может направлять свою камеру в любую сторону. Хотя чаще всего она «смотрит» в каком-то одном направлении постоянно.