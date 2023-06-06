Чем опасны для водителей белые «круглые» камеры над дорогой

Сейчас, помимо некогда самых массовых, а теперь уже устаревших «Стрелок» первого поколения, над российскими дорогами появляются все новые модели и модификации комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Названия всех их даже упомнить сложно: семейства «Кордон», «Скат», «Крис», «Арена», «Robot», «Автоураган», те же «Стрелки» и прочие непрерывно множатся и расширяются. Их выпускают в самых разных форм-факторах: от копирующих дизайн банальных сторожевых систем до различного размера «коробок» со всевозможными прорезями для радарных антенн и объективов видеоблоков. А в городах за нарушениями Правил следят еще и «черные шарики» на столбах — «Стрит Фалькон», «Паркон-С» и их аналоги.
Но есть еще одна разновидность «камеры не столбе», о свойствах которой подавляющее большинство автомобилистов не осведомлены. Выглядят они как достаточно крупный белый пластиковый шар со встроенным в него объективом. Такой «мяч» оснащен собственным вращающимся «подвесом» и может направлять свою камеру в любую сторону. Хотя чаще всего она «смотрит» в каком-то одном направлении постоянно.
Стоит ли водителям опасаться штрафов по фотоматериалам, полученным с таких устройств? Чтобы ответить на этот вопрос, следует внимательно приглядеться к положению объектива такого девайса. Чаще всего он сориентирован так, чтобы захватывать проезжую часть даже крупной магистрали целиком. Или всю площадь перекрестка, например. При этом размеры корпуса камеры явно не предполагают установку дальнобойной оптики как, скажем, у той же «Стрелки Плюс», которая определяет скорость машин в потоке по видеоизображению.
То есть оптика у нашего «шарика», похоже, не самая лучшая из возможных. И радарный блок у него явно отсутствует. А еще стационарной камере ГИБДД механизм, обеспечивающий подвижность, по большому счету не нужен. Следовательно, наша странная камера явно не предназначена для оформления штрафов. Она — часть городской системы видеонаблюдения. В том числе и за трафиком транспорта, и за происшествиями «на вверенной территории».
Проще говоря, водитель может не обращать внимания на «белые шары» на столбах — в отличие от купольных камер с затемненной полупрозрачной полусферой защитного колпака, обращенного к земле. Вот эти устройства оштрафовать могут, да еще и как!