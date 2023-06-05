Зимние шины летом: «пошуршать покрышками» теперь можно только за деньги

«Шипы» (как и «фрикционка», впрочем) ведут себя на жаре весьма и весьма непрогнозируемо. Мало того, что подобная резина портит и так «хрустальный» отечественный асфальт, так еще и непосредственно влияет на управляемость. Под воздействием солнца и жаркого воздуха шину ведет, она мнется и плохо держит дорогу. Возрастает не только износ, но и тормозной путь.
Новость? Нет, миллион раз это проговаривали. А воз и ныне там: многие российские водители твердо убеждены, что для их потребностей достаточно одного комплекта покрышек, которые можно эксплуатировать круглогодично. Мол, зимой нужно хорошее сцепление с дорогой, а летом — вообще все равно. Классическое «а я не гоняю» в деле.
Причем, что самое забавное, во многих случаях это не зависит ни от достатка, ни от социального статуса: «шуршащий» по сухому асфальту в июле Porsche Cayenne — столь же частое явление, что и занятый аналогичным делом гнилой «Жигуль». Однажды «лафа» должна была закончиться. И закончилась.
То ли лоббисты владельцев частных дорог, то ли проснувшиеся депутаты, то ли «законодатели в погонах» решили, что пора уже применить самое действенное средство — наказание рублем. Отныне этот «аспект» внесли в перечень «неисправностей и условий», при которых эксплуатация автомобиля запрещена.
Знаете, что это? Да-да, та самая всеми «любимая» ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Цена вопроса — 500 рублей и сутки на устранение. Так что текущее лето — последнее, когда можно безболезненно для кошелька нарушать — норма заработает с 1 сентября 2023 года. То есть реально штрафовать за использование «шиповок» летом начнут уже в этом сентябре, а за езду на летней резине зимой — с декабря 2023 года
Не стоит расслабляться и поклонникам всесезонных шин: отныне зима — не лучше лета, то есть покрышки на машине должны быть по «сезону» и в холодное время года. «Всесезоночка», грязевая и A\T- шина с декабря по февраль будут так же стоить 500 рублей в день.