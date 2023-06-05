Зимние шины летом: «пошуршать покрышками» теперь можно только за деньги

«Шипы» (как и «фрикционка», впрочем) ведут себя на жаре весьма и весьма непрогнозируемо. Мало того, что подобная резина портит и так «хрустальный» отечественный асфальт, так еще и непосредственно влияет на управляемость. Под воздействием солнца и жаркого воздуха шину ведет, она мнется и плохо держит дорогу. Возрастает не только износ, но и тормозной путь.

Новость? Нет, миллион раз это проговаривали. А воз и ныне там: многие российские водители твердо убеждены, что для их потребностей достаточно одного комплекта покрышек, которые можно эксплуатировать круглогодично. Мол, зимой нужно хорошее сцепление с дорогой, а летом — вообще все равно. Классическое «а я не гоняю» в деле.

Причем, что самое забавное, во многих случаях это не зависит ни от достатка, ни от социального статуса: «шуршащий» по сухому асфальту в июле Porsche Cayenne — столь же частое явление, что и занятый аналогичным делом гнилой «Жигуль». Однажды «лафа» должна была закончиться. И закончилась.