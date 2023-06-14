Как ГИБДД штрафует водителей за остановку на красный сигнал светофора

Нередко перед электронным регулировщиком водители меняют полосу движения, перестраиваясь в соседнюю колею, тем самым пересекая сплошную одинарную линию разметки, пусть и в попутном направлении. За подобный маневр, согласно ст. 12.16 Административного кодекса, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. А с учетом того, что на наших дорогах повсеместно установлены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, от подобных упражнений все же лучше воздержаться.

Еще одна ситуация, которая обернется для шофера штрафом, связана с заездом за стоп-линию на светофоре. Многие водители уверены в том, что речь идет о пересечении пресловутой полоски колесом автомобиля. Ан нет! Для вынесения постановления достаточно, что за линию заедет лишь часть бампера машины. Наказание за подобный проступок на проезжей части — 800 штрафных рублей. О чем доходчиво изложено в ст. 12.12 КоАП РФ.