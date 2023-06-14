Как ГИБДД штрафует водителей за остановку на красный сигнал светофора

Нередко перед электронным регулировщиком водители меняют полосу движения, перестраиваясь в соседнюю колею, тем самым пересекая сплошную одинарную линию разметки, пусть и в попутном направлении. За подобный маневр, согласно ст. 12.16 Административного кодекса, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. А с учетом того, что на наших дорогах повсеместно установлены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, от подобных упражнений все же лучше воздержаться.
Еще одна ситуация, которая обернется для шофера штрафом, связана с заездом за стоп-линию на светофоре. Многие водители уверены в том, что речь идет о пересечении пресловутой полоски колесом автомобиля. Ан нет! Для вынесения постановления достаточно, что за линию заедет лишь часть бампера машины. Наказание за подобный проступок на проезжей части — 800 штрафных рублей. О чем доходчиво изложено в ст. 12.12 КоАП РФ.
Если же вы при замедлении на светофоре выкатились на пешеходный переход, то расстаться придется с 1000 рублей. Скажите спасибо ст.12.19 Кодекса об административных правонарушениях.
Наконец, замедлившись на светофоре, тоже можно получить взыскание. В случае, когда машину, застрявшую на перекрестке, потребуется объезжать, создавая помехи и аварийную ситуацию, водитель рискует попасть на штраф от 1500 до 3000 «деревянных». Блюстители правопорядка применят к нарушителю ст. 12.16 КоАП РФ «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». В общем, не спите за рулем.