Как ГИБДД штрафует водителей за остановку на красный сигнал светофора

Фото: АвтоВзгляд
Наверняка все водители знают, что проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой ответственность в виде штрафа на 1000 рублей. А при повторном нарушении, совершенном в течение года, придется заплатить в казну 5000 рублей, либо лишиться «прав» сроком от четырех до шести месяцев. Но можно ли получить взыскание за то, что вовремя остановился перед светофором, загоревшимся красным светом? Еще как!
Лика Затворная

Нередко перед электронным регулировщиком водители меняют полосу движения, перестраиваясь в соседнюю колею, тем самым пересекая сплошную одинарную линию разметки, пусть и в попутном направлении. За подобный маневр, согласно ст. 12.16 Административного кодекса, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. А с учетом того, что на наших дорогах повсеместно установлены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, от подобных упражнений все же лучше воздержаться.

Еще одна ситуация, которая обернется для шофера штрафом, связана с заездом за стоп-линию на светофоре. Многие водители уверены в том, что речь идет о пересечении пресловутой полоски колесом автомобиля. Ан нет! Для вынесения постановления достаточно, что за линию заедет лишь часть бампера машины. Наказание за подобный проступок на проезжей части — 800 штрафных рублей. О чем доходчиво изложено в ст. 12.12 КоАП РФ.

Фото: АвтоВзгляд

Если же вы при замедлении на светофоре выкатились на пешеходный переход, то расстаться придется с 1000 рублей. Скажите спасибо ст.12.19 Кодекса об административных правонарушениях.

Наконец, замедлившись на светофоре, тоже можно получить взыскание. В случае, когда машину, застрявшую на перекрестке, потребуется объезжать, создавая помехи и аварийную ситуацию, водитель рискует попасть на штраф от 1500 до 3000 «деревянных». Блюстители правопорядка применят к нарушителю ст. 12.16 КоАП РФ «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». В общем, не спите за рулем.

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15 июня 2023
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