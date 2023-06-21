Зачем сотрудникам ГИБДД секундомер

Превышение скорости — самое популярное нарушение Правил на российских и не только дорогах. С момента появления автомобиля — да чего там, паровоза — именно оно было основной причиной остановки транспортного средства сотрудником полиции. Именно нарушение скоростного режима становится и самой популярной причиной многочисленных аварий, поэтому бороться с ним начали давно.

Первым устройством, определяющим скорость — вернее, ее превышение — у советского гаишника была «Фара». Ну, потому что оно действительно визуально похоже на мотоциклетную фару. Принцип работы прост: можно было выбрать один из трех вариантов порога скорости, при нарушении которых загоралась лампочка. То есть определить точные «км/ч» движения автомобиля «Фара» не позволяла.

Далее в ход пошли американские радары Speedgun, главным «бичом» которых было их скромное количество: закупленной партии оказалось недостаточно для большой страны. После появились и собственные разработки: например, спецсредство «Барьер». Проблема лишь в том, что большинство сотрудников ГАИ не умело всем этим богатством пользоваться, ведь каждое применение требовало настройки. А вот секундомером владели все.