Зачем сотрудникам ГИБДД секундомер

Превышение скорости — самое популярное нарушение Правил на российских и не только дорогах. С момента появления автомобиля — да чего там, паровоза — именно оно было основной причиной остановки транспортного средства сотрудником полиции. Именно нарушение скоростного режима становится и самой популярной причиной многочисленных аварий, поэтому бороться с ним начали давно.
Первым устройством, определяющим скорость — вернее, ее превышение — у советского гаишника была «Фара». Ну, потому что оно действительно визуально похоже на мотоциклетную фару. Принцип работы прост: можно было выбрать один из трех вариантов порога скорости, при нарушении которых загоралась лампочка. То есть определить точные «км/ч» движения автомобиля «Фара» не позволяла.
Далее в ход пошли американские радары Speedgun, главным «бичом» которых было их скромное количество: закупленной партии оказалось недостаточно для большой страны. После появились и собственные разработки: например, спецсредство «Барьер». Проблема лишь в том, что большинство сотрудников ГАИ не умело всем этим богатством пользоваться, ведь каждое применение требовало настройки. А вот секундомером владели все.
Для использования этого простого, доступного и крайне точного устройства требовалось лишь встать на пригорок — так, чтобы в зоне видимости оказалось два километровых столба. Когда машина пересекала первый, инспектор ГАИ начинал отсчет, а когда автомобиль проходил «вторую отметку», выключал. Далее в дело вступала таблица, позволяющая мгновенно перевести секунды в скорость. Ну а после следовала остановка и дырка в талоне. Три дырки — «родился» пешеход.
Современные комплексы фотовидеофиксации работают аналогично: времена радаров ушли в прошлое, а подсчет скорости транспортного средства ведется арифметическим методом. Камера работает на отрезке примерно в 70 метров, фиксирует каждый попадающий в ее поле зрения автомобиль, а потом самостоятельно рассчитывает его скорость путем деления расстояния на время. Точно так же, как раньше это делали гаишники.
Так что «фотоэлементу» наконец-то удалось заменить этих парней, как некогда сказал поэт. Кстати, именно по этой причине радар-детекторы проиграли битву за клиента простому приложению в телефоне: у большинства дорожных камер сегодня просто нет радара, «флюид» которого можно было бы уловить. Старые комплексы прибор еще может «почувствовать», а вот новые — уже нет.