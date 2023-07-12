Генерал Черников: ГИБДД не будет штрафовать уклонистов за езду без «прав»

Пожалуй, все отечественные СМИ, соцсети и телеграм-каналы 11 июля не упустили случая оповестить вселенную о новой задаче ГИБДД — приостанавливать действие «прав» водителей-уклонистов. Именно в этот день вступил в силу соответствующий приказ МВД. Вкратце он сводится к следующему: как только военкомат объявляет гражданина уклоняющимся от общения с армейскими структурами, полиция в своих базах данных приостанавливает действие его водительского удостоверения. Управление машиной с «примороженным» документом, по идее, должно как-то караться законом. Иначе просто теряется смысл «приостановки».
Многие эксперты-юристы и прочие досужие наблюдатели-журналисты предположили, что езда без «прав» (с приостановленным ВУ) может быть наказана в рамках части первой ст. 12.7 КоАП. То есть штрафом в 5000−15 000 рублей. Но все оказалось гораздо интереснее! В день вступления в силу ведомственного приказа МВД, а именно 11 июля, в региональные подразделения ГИБДД прилетело специально разъяснение от главы российской Госавтоинспекции генерал-лейтенанта Михаила Черникова. Многословное послание в виде текста на двух листах сводится к простому посылу: в КоАП нет статьи, которая бы наказывала именно за езду с приостановленными за уклонение от общения с военкоматом «правами».
То есть, даже если уклониста остановит патруль ДПС и выяснит «по базе», что его ВУ приостановлено, никаких санкций к гражданину офицер применить не имеет права. При отсутствии иных претензий к такому водителю патрульный может лишь пожелать уклонисту счастливого пути. Во избежание подобного, законодателю следовало заранее внести в КоАП специальную статью, касающуюся подобной ситуации. Прописали же в нем в свое время ст. 17.17, которая наказывает за езду с «правами», приостановленными судебным приставом за долги. Вот когда что-то подобное появится в КоАП и для уклоняющихся от армии — тогда и начнут штрафовать. А до тех пор ГИБДД будет дисциплинированно приостанавливать действие «прав» граждан-уклонистов и… И на этом все, собственно.
Заметим, что подобный алгоритм правоприменительной имитации (назовем это явление так) блестяще отработан на примере проблемы агрессивного вождения. В ПДД запрет на такое поведение на дороге прописали более 7 лет назад. А статьи в КоАП, наказывающей за опасную езду, не существует до сих пор. Так что нам не привыкать к недоделанности законодательства, вызванной либо недостатком компетентности, либо тихим саботажем со стороны тех, кто принимает у нас законы.