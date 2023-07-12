Генерал Черников: ГИБДД не будет штрафовать уклонистов за езду без «прав»

Пожалуй, все отечественные СМИ, соцсети и телеграм-каналы 11 июля не упустили случая оповестить вселенную о новой задаче ГИБДД — приостанавливать действие «прав» водителей-уклонистов. Именно в этот день вступил в силу соответствующий приказ МВД. Вкратце он сводится к следующему: как только военкомат объявляет гражданина уклоняющимся от общения с армейскими структурами, полиция в своих базах данных приостанавливает действие его водительского удостоверения. Управление машиной с «примороженным» документом, по идее, должно как-то караться законом. Иначе просто теряется смысл «приостановки».

Многие эксперты-юристы и прочие досужие наблюдатели-журналисты предположили, что езда без «прав» (с приостановленным ВУ) может быть наказана в рамках части первой ст. 12.7 КоАП. То есть штрафом в 5000−15 000 рублей. Но все оказалось гораздо интереснее! В день вступления в силу ведомственного приказа МВД, а именно 11 июля, в региональные подразделения ГИБДД прилетело специально разъяснение от главы российской Госавтоинспекции генерал-лейтенанта Михаила Черникова. Многословное послание в виде текста на двух листах сводится к простому посылу: в КоАП нет статьи, которая бы наказывала именно за езду с приостановленными за уклонение от общения с военкоматом «правами».