Вне «зебры»: как пешеходы подставляют водителей под штрафы

За невыполнение требования Правил уступить дорогу пешеходам, а вместе с ними велосипедистам и прочим участникам дорожного движения без учета водителей автомобилей, предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Вот только в ст.12.18 КоАП, регламентирующего ответственность за непредставление преимущества «пешикам» и им подобным, ничего не сказано о нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах. Ключевая в законе фраза — «преимущество в движении». И как же ее понимать?

На самом деле о том, кто и в каких ситуациях обладает этим самым преимуществом, достаточно подробно расписано в ПДД. К примеру, при выезде с прилегающей территории шофер обязан уступить дорогу всем участникам движения, в том числе и пешеходам. Помимо прочего, при съезде с улицы водитель также должен пропустить велосипедистов и прохожих, чей пусть он пересекает. Скажем, когда необходимо повернуть к магазину или на автозаправку с главной дороги через пролегающую линию тротуара.