Вне «зебры»: как пешеходы подставляют водителей под штрафы

За невыполнение требования Правил уступить дорогу пешеходам, а вместе с ними велосипедистам и прочим участникам дорожного движения без учета водителей автомобилей, предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Вот только в ст.12.18 КоАП, регламентирующего ответственность за непредставление преимущества «пешикам» и им подобным, ничего не сказано о нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах. Ключевая в законе фраза — «преимущество в движении». И как же ее понимать?
На самом деле о том, кто и в каких ситуациях обладает этим самым преимуществом, достаточно подробно расписано в ПДД. К примеру, при выезде с прилегающей территории шофер обязан уступить дорогу всем участникам движения, в том числе и пешеходам. Помимо прочего, при съезде с улицы водитель также должен пропустить велосипедистов и прохожих, чей пусть он пересекает. Скажем, когда необходимо повернуть к магазину или на автозаправку с главной дороги через пролегающую линию тротуара.
Кроме того, следует уступить путь всем и каждому при желании повернуть на проезжей части налево или направо. А в жилых зонах, обозначенных табличками знака 5.21, пешие участники движения и вовсе являются «хозяевами жизни», имея возможность ходить не только по тротуару, но и по дороге, которая относится к придомовой территории.
Иными словами, во дворах «пешики» обладают полным, что ни на есть приоритетом. Правда, они не имеют права создавать помехи водителям транспортных средств. Но при выезде из жилой зоны и движении по ней автомобилисты, опять же, обязаны уступать дорогу пешим и прочим самокатчикам-скейтбордистам.
Так же преимущество за пешеходами сохраняется, когда на нерегулируемом перекрестке проезжая часть пересекается с тротуаром. Причем вне зависимости от того, есть ли на этом участке «зебра» или нет. Как раз в таких местах нередко и дежурят блюстители правопорядка, жаждущие насшибать «палок» и «позолотить ручку» за счет попавшихся на удочку «рулевых».