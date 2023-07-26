За какие манипуляции с номерными знаками авто можно угодить под суд

Согласитесь, первое ощущение при получении очередного «письма счастья» — обычная досада. Забыл телефон дома, потерял очки, не прихватил зонт — похожие эмоции. Большинство автовладельцев — просто раззявы, пренебрегающие нехитрыми способами профилактики мелких нарушений. Однако некоторые идут на конфликт с законом сознательно. И таких нам бы хотелось предостеречь.

Для начала короткая справка. ГИБДД едва ли не ежеквартально публикует «сводки с полей», наущает и предупреждает о наиболее частых нарушениях ПДД, за которые приходит основная масса штрафов с дорожных камер. И для большинства из нас этот рейтинг ни разу не секрет. Свои грехи знаем. Так, по данным ГИБДД в 2022 году лишь с помощью камер фото и видео фиксации было наложено 183,5 млн. штрафов в общей сложности на сумму в 112,8 млрд. руб. Рейтинг наиболее популярных нарушений в целом не меняется. Самым частым остается превышение установленной скорости движения на 20—40 км/ч. По убывающей дальше идут несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушение правил применения ремней безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора и, наконец, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

И вот ответственные «рулевые» пытаются избавить себя от «всевидящего ока» и последующих затрат с помощью ряда установок. Это абсолютно легальные и, чего уж там, наиболее эффективные способы борьбы здравого смысла с бесстрастным законом. Писать о соблюдении скоростного режима — банальность. Это и так ясно. Но как уследишь, если допустимая скорость иной раз даже на километровом участке меняется несколько раз? Приходится бдить. Внимание к дорожным знакам и разметке должно быть на максимуме и особенно в городах, где знаков значительно больше, а от разметки просто рябит в глазах. К тому же знаки не всегда установлены адекватно обстановке, а еще они часто меняются.