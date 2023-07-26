За какие манипуляции с номерными знаками авто можно угодить под суд

Согласитесь, первое ощущение при получении очередного «письма счастья» — обычная досада. Забыл телефон дома, потерял очки, не прихватил зонт — похожие эмоции. Большинство автовладельцев — просто раззявы, пренебрегающие нехитрыми способами профилактики мелких нарушений. Однако некоторые идут на конфликт с законом сознательно. И таких нам бы хотелось предостеречь.
Для начала короткая справка. ГИБДД едва ли не ежеквартально публикует «сводки с полей», наущает и предупреждает о наиболее частых нарушениях ПДД, за которые приходит основная масса штрафов с дорожных камер. И для большинства из нас этот рейтинг ни разу не секрет. Свои грехи знаем. Так, по данным ГИБДД в 2022 году лишь с помощью камер фото и видео фиксации было наложено 183,5 млн. штрафов в общей сложности на сумму в 112,8 млрд. руб. Рейтинг наиболее популярных нарушений в целом не меняется. Самым частым остается превышение установленной скорости движения на 20—40 км/ч. По убывающей дальше идут несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушение правил применения ремней безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора и, наконец, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
И вот ответственные «рулевые» пытаются избавить себя от «всевидящего ока» и последующих затрат с помощью ряда установок. Это абсолютно легальные и, чего уж там, наиболее эффективные способы борьбы здравого смысла с бесстрастным законом. Писать о соблюдении скоростного режима — банальность. Это и так ясно. Но как уследишь, если допустимая скорость иной раз даже на километровом участке меняется несколько раз? Приходится бдить. Внимание к дорожным знакам и разметке должно быть на максимуме и особенно в городах, где знаков значительно больше, а от разметки просто рябит в глазах. К тому же знаки не всегда установлены адекватно обстановке, а еще они часто меняются.
Не стоит выбирать весь «неоплачиваемый» потенциал скорости под завязку, то есть гонять по городу, где ограничение 60 км/ч, например, со скоростью 79 км/ч. Нельзя забывать о разнице показаний вашего спидометра и считывающего устройства на камере. Стационарные приборы иной раз завышают реальность на несколько км/ч. Да и ваш спидометр может подвирать.
Смелее используйте ограничитель скорости, коль скоро ваш автомобиль им оснащен, или систему предупреждения о превышении скорости. Понимаем, сложно. Особенно в Москве, где рабочий диапазон разрешенных скоростей широк — от 20 до 100 км/ч. Если автомобиль не оборудован ограничителем, можно воспользоваться сервисом «Яндекс. Навигатор», куда все дорожные «сюрпризы» и контрольные точки вносятся мгновенно. Он позволит установить допустимый режим движения и будет сам его контролировать, предупреждая о нарушении.
Брезговать радар-детекторами тоже не стоит. В городе, где избыточное количество посторонних сигналов, сумятица. Но на трассе гаджет оправдан и комфортен. Однако радар-детекторы не идеальны, видят не все. Виной чему старая прошивка или внешние помехи. А посему, учите места расположения камер наизусть и пользуйтесь по возможности только проверенными маршрутами.
А между тем, некоторые из тех, кто ставит себя выше закона, чтобы избежать штрафов с камер фиксации идут на заведомый обман. Речь о манипуляциях с регистрационным знаком, которые либо полностью лишают возможности идентификации ТС на дороге, либо делают его нечитаемым для электронных средств фиксации. Существует ряд технических решений, которые это позволяют.
Самое простое — банальное снятие номеров. Сегодня даже продают рамки на магнитах, чтобы не возиться с отверткой. Торопишься в аэропорт? Снял номер, пролетел под 120 по всей Ленинградке, а потом примагнитил обратно. Но тут уже люди в погонах могут «примагнитить» и тебя самого. За езду без номеров предусмотрено наказание от штрафа в 5000 рублей до лишения «прав» на срок от одного до трех месяцев.
Самое футуристичное нарушение — рамка-перевертыш для номера. Тюнинг-ателье такое иногда исполняют. Однако при установке «ротатора» приходится точить бампера, уродовать кузов, ыводить в салон кнопку управления, подключать питание, монтировать привод таблички. Хлопотно, да и гаджет супергероя того не стоит.
Рамки номера с электрошторкой. Устанавливать проще: пилить кузов не нужно, но зимой, говорят «джеймсбонды», такое оборудование глючит и заедает.
Электромагнит, установленный под рамку номера. Устройство удерживает специально подогнанную под часть номерного знака металлическую пластину с дезинформацией. Надежная, но стремная вещь. Ну как остановят?
Перевернутый вверх тормашками номерной знак — тема для конченых нигилистов. Камеры такой не читают, а формально якобы все okay. Номер есть. Законный. Почему так установлен? Перепутали, не заметили.
Шлифовка одного из символов на номере, при которой внешне знак не меняется (после шлифовки первоначальный цвет восстанавливается), а его точная идентификация не представляется возможной, мы не берем. Неужели это работает?
А вот нанесение лака или так называемой нанопленки, говорят, помогает. Правда, не от всякого дорожного комплекса. Прозрачный отражатель якобы обеспечивает на некоторых радарах эффект «засветки». Под вопросом и эффективность инфракрасных диодных модулей, которые можно добавить в краску, которой в свою очередь покрашен номер. Хлопот много, а эффект — та же засветка номера при вспышке — не гарантирован.
Что касается ответственности за все подобные фокусы, то до тюрьмы дело, конечно, не дойдет. Самое безобидное — это штраф в 500 рублей за нечитаемые номера. Однако уломать инспектора на столь незначительные санкции вряд ли удастся, если речь не идет о действительно запачканных в непогоду жестянках.
Дальше вступает в силу другая статья. За перевернутый, покрытый лаком или заклеенный нанопленкой номер, вероятнее всего, если повезет, накажут по ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление с видоизмененными или препятствующими идентификации знаками»). Это штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Штраф за установку чужих номеров — всего 2500 рублей для частников, до 20 000 рублей — для должностных лиц и до 500 000 рублей — для юридических лиц. А вот уже эксплуатация машины с поддельными/чужими номерами, это уже владельцам «ротаторов» номеров, влечет за собой лишение на срок от 6 до 12 месяцев.
Но дальше — еще больше. Ст. 326 УК РФ, запрещающая подделку или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделку государственного регистрационного знака, предусматривает штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Так что любые физические манипуляции со шлифмашинкой и жестянкой чреваты.