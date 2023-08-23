Кошмар ГИБДД: гаишники стали серьезно изучать марки и модели китайских машин

Пока все нарастающий вал «китая» на отечественном авторынке приводит лишь к изменению экономических реалий в России. Но далее, когда машин из Поднебесной будет становиться с каждым годом все больше, неизбежно начнется перестройка и в головах всех, кто связан с автомобилями. Для начала напомним, что китайская таможня насчитала порядка 405 000 легковушек, вывезенных в Россию только за первую половину 2023 года. Это, конечно, рекорд всех времен и народов. Но дело в другом.
Эксперты ожидают, что в текущем году у нас в общей сложности будет реализовано от 900 000 до 1,1 млн. единиц легкового транспорта. Если китайский экспорт не сбавит обороты (а это событие ничто всерьез не предвещает), то к нам к концу года в общей сложности могут прикатить порядка 800 000 «китайцев»! Иными словами, они займут ориентировочно 75—95% росийского авторынка. Оставшиеся крохи склюет АВТОВАЗ. Авто европейских, японских и корейских марок, ранее ввозившихся по «серым» схемам, окажутся в полнейшем меньшинстве — благодаря резкому повышению утильсбора. В следующем году и далее тенденция, судя по всему, не изменится и даже усилится.
Представим, что будет всего через несколько лет такой жизни. Например, новые премиальные «немцы» превратятся в редкую экзотику. А ведб раньше на них «понтовались» всевозможные «мажоры», уважаемые люди и полукриминальные элементы.
Теперь эта публика будет вынуждена либо «донашивать» привычные некогда роскошные авто, либо пересаживаться на «китайцев». А каково при этом придется гаишникам! Раньше было просто: остановил тонированный Mercedes G-klass или BMW X5 — почти гарантированно найдешь какое-то нарушение у водителя! Ну а теперь что? Пойди разберись, что пафоснее: Hongqi или Voyah?! А может все-таки Exeed? Или надо внимательно присмотреться к истории штрафов вот этого кальянного рэппера на электрическом Zeekr?!
У служивых же мозг плавиться будет! Раньше увидел фирменные «ноздри» BMW, «прицел» на капоте Mercedes, знакомый силуэт Toyota Camry или характерное выражение «морды» Kia — и все тебе уже ясно: кто и как может сидеть за рулем. А когда «китайцы» заполонят российские дороги, такой фокус уже не пройдет.
Они же на одно лицо! У всех — светящиеся белые полосы по всей «морде», однотипные щелочки фар, стилизованные друг под друга решетки радиатора и прочий «копипаст» всего самого модного… Пока не найдешь глазами шильдик и не прочитаешь на корме название модели — черта с два отличишь издали «дешевку» за пару миллионов рублей от «китайского премиума» за 15 млн. Настоящий кошмар гаишника! Однако оно и к лучшему. Может и начнут служивые пореже заглядывать в кошелек остановленному водителю и меньше пытаться «разводить на деньги».