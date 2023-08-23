Кошмар ГИБДД: гаишники стали серьезно изучать марки и модели китайских машин

Пока все нарастающий вал «китая» на отечественном авторынке приводит лишь к изменению экономических реалий в России. Но далее, когда машин из Поднебесной будет становиться с каждым годом все больше, неизбежно начнется перестройка и в головах всех, кто связан с автомобилями. Для начала напомним, что китайская таможня насчитала порядка 405 000 легковушек, вывезенных в Россию только за первую половину 2023 года. Это, конечно, рекорд всех времен и народов. Но дело в другом.

Эксперты ожидают, что в текущем году у нас в общей сложности будет реализовано от 900 000 до 1,1 млн. единиц легкового транспорта. Если китайский экспорт не сбавит обороты (а это событие ничто всерьез не предвещает), то к нам к концу года в общей сложности могут прикатить порядка 800 000 «китайцев»! Иными словами, они займут ориентировочно 75—95% росийского авторынка. Оставшиеся крохи склюет АВТОВАЗ. Авто европейских, японских и корейских марок, ранее ввозившихся по «серым» схемам, окажутся в полнейшем меньшинстве — благодаря резкому повышению утильсбора. В следующем году и далее тенденция, судя по всему, не изменится и даже усилится.

Представим, что будет всего через несколько лет такой жизни. Например, новые премиальные «немцы» превратятся в редкую экзотику. А ведб раньше на них «понтовались» всевозможные «мажоры», уважаемые люди и полукриминальные элементы.