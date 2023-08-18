Их не остановить: Россию ждет 46 новых моделей автомобилей из Китая

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные о китайских новинках, которые атакуют нас в текущем году. Списочек вышел внушительный, так и хочется крикнуть «Остановитесь! Кто все это будет ехать»?

Но поставщикам виднее. Везут — значит рассчитывают продать. А не выйдет, их китайские объемы покроют любые локальные издержки. Ведь не случайно Китай изнамерился занять первенство среди ведущих мировых автоэкспортеров.

Если внимательно взглянуть на слайд «Автостата», внизу важная сноска: в список не вошли новинки, припасенные новыми марками и суббрендами, что рассчитывают обозначить свое официальное присутствие на рынке до конца года. Это Jaecoo, Ora, Way, Exlantix, Aito иLiXiang. А теперь попробуем разгрести завалы и разобраться, что к чему. Пойдем по алфавиту.