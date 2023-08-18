Их не остановить: Россию ждет 46 новых моделей автомобилей из Китая

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные о китайских новинках, которые атакуют нас в текущем году. Списочек вышел внушительный, так и хочется крикнуть «Остановитесь! Кто все это будет ехать»?
Но поставщикам виднее. Везут — значит рассчитывают продать. А не выйдет, их китайские объемы покроют любые локальные издержки. Ведь не случайно Китай изнамерился занять первенство среди ведущих мировых автоэкспортеров.
Если внимательно взглянуть на слайд «Автостата», внизу важная сноска: в список не вошли новинки, припасенные новыми марками и суббрендами, что рассчитывают обозначить свое официальное присутствие на рынке до конца года. Это Jaecoo, Ora, Way, Exlantix, Aito иLiXiang. А теперь попробуем разгрести завалы и разобраться, что к чему. Пойдем по алфавиту.
BAIC — концерн государственный, поэтому шутки прочь. Сегодня он представлен у нас тремя моделями, однако новинки обещают хлынуть как из рога изобилия. Среди них внимание привлек полноразмерный рамный внедорожник BJ60 c 266-cильным мотором и 8-ступенчатым автоматом. Возможно, кое-кого заинтересует и довольно компактный эксцентричный 188-сильный кроссовер X55.
Электромобили BYD в силу нашей дремучей отсталости, кажется, вообще не собирались продавать в России. Ан нет. Грядет линейка из пяти машин, разбираться в которой придется еще долго. Тут нужно понимать, что BYD — абсолютный лидер среди китайских «электричек», поэтому заинтересованным в такого рода технике к этому предложению стоит присмотреться.
У Changan и так, кажется, самый длинный модельный ряд в России: аж 14 персонажей, начиная от небольшого бюджетного седана Alsvin, заканчивая типичнейшим бруталом — пикапом HunterPlus. А будет еще длиннее. Очень интересен премиальный электрический кросс-купе Avatr II. В салонах бренда, если его действительно решат продавать, появится реальный шоу-стоппер.
У Chery две ожидаемых новинки — полноразмерник Tiggo 9 и электрический Tiggo 7 Pro E-Plus. Повышенный интерес, понятное дело, к флагману. «Девятка» почти на 10 см длиннее Tiggo 8 Pro. Надеемся, что к нам сразу привезут его 261-сильную полноприводную модификацию. На нее, кстати, вместо «робота» устанавливают честный японский «автомат». А вот близкородственный сугубо премиальный Exeed в этом году отделается лишь моделью Sterra ES.
Cуетится и Dongfeng. Давно пора. На его сайте мы еще не нашли спецификаций бизнес-седана Shine Max, хотя у дилеров эти машины уже есть. Следов же обещанного пикапа DF6 пока обнаружить не удалось. Ждем.
FAW и GAC привезут по одной модели. Обе — вэны. FAW обещает NAT, хотя каким он будет — электрическим или обычным — не ясно. Ну а GAC анонсировал обновление для роскошного GN8 — тоже вэн, отчасти по мотивам визуального ряда Toyota Alfard. Такой же беспощадный внешне, но более дружелюбный в плане цены.
Незабвенная Geely попытается отмахнуться обновленными Atlas Pro New и Coolray New. На самом деле это много, если учесть впечатляющие тиражи марки в России. Да и Coolray давно просит прибавки к 3-цилиндровому мотору.
Haima — темная лошадка. Не видно ни активности, ни рекламы. Обещает привезти средний кроссовер 8С и уже не новый, но довольно эксцентричный вэн 7X. Что из этого получится, пока не ясно.
У Haval две мощных премьеры. Примерно в октябре ждем внедорожник Н5 на базе пикапа. Совсем не малыш — колесная база 3140 мм при длине 5190 мм — в Китае он получил прозвище «Escalade для начинающих». Бензиновый 2-литровый мотор на 218 сил плюс 8-ступенчатый автомат. Привод полный, но решен через электромагнитную муфту. Ждем и обновленный H6.
Марка Hongqi — люксовая ветка FAW. У них нет даже русскоязычного сайта. Но если есть желание посмотреть на китайские «роллсройсы» — добро пожаловать в салоны к ребятам, которые раньше торговали «Мерседесами». Там, возможно, вы увидите роскошные англообразные суперседан H9 и электрический супер SUV E-HS9. По тем же адресам, кстати, можно будет скоро искать и настоящие НЛО под маркой LiXiang. Встретился тут один такой на дороге. Вызвал реальный переполох в курятнике.
Пора бы заканчивать, но список не окончен. Jetour — еще один питомец материнской Chery — свои кроссоверы Dashing и X90 Plus (аналоги Tiggo 7 Pro и 8 Pro соответственно) намерен дополнить относительно доступным переднеприводным кроссовером X70 Pro и угловатым Traveller, который явно исповедует эстетику Land Rover Defender. Последний вполне сможет конкурировать в брутальности с Dargo и даже Tank.
Еще одна дочка Chery — Kaiyi — обещала побаловать X7 Kunlun. Это довольно дерзкого вида и характера среднеразмерный SUV, который приедет в Россию, что называется, с вещами — получит прописку на конвейере «Автотора». Скоро начнутся продажи и чуть менее крупных, и более доступных Kaiyi Х3 и X3 Pro (на базе Tiggo 4).
Livan намерен разбавить одиночество своего кросс-хетча X3 Pro дружной парочкой: кроссовером С-класса X6 Pro и седаном S6 Pro. Последний готов побороться с «Москвич 6». Geely не дает скучать своей новой падчерице. Ведь гражданка Livan — урожденная мадам Lifan, которую недавно «пригрел» автогигант.
Наконец, будет две премьеры у Omoda. Среди которых, безусловно, интересен футуристичный электрокроссовер Е5. Тоже «электричку» D11 ждем от типа российского, но все же китайского Skywell. И по одной новинке от SWM, JMC и, конечно же, Tank. Приедет четырехсотка, хотя на дорогах столицы уже мелькает и Tank500.
…Что ж, дело за малым: предстоит освоить все это разнообразие, не потеряв верных ориентиров. Думаю, у нас получится, если дилеры с подачи государства не запустят цены в космос.