Верховный Суд лишил водителя «прав» за две полоски на капоте

Старт сюжету, ставшему предметом рассмотрения Верховным Судом, дали события более чем годичной давности, произошедшие в Москве на шоссе Энтузиастов. 21 июня прошлого года внимание патруля ГИБДД привлек серебристый пикап Mitsubishi L200 с установленным на кузове кунгом. Интерес сотрудников полиции сосредоточился на нестандартной окраске авто.

На капоте и переднем бампере машины, а также на боках багажного бокса на крыше красовались оранжевые полосы, сильно напоминающие те, что нанесены на автомобили МЧС. На корме и бортах транспортного средства обнаружились наклейки «Спасатель», «112», картинка со стилизованным изображением гидравлических ножниц, применяемых сотрудниками службы спасения и прочий подобный антураж.

За рулем приметной машины оказался некий Фомин В. В. Не исключено, что он столь художественным образом пытался продемонстрировать свое одобрение деятельности МЧС. Точно об этом судить невозможно, поскольку в материалах судебного дела не содержится никаких пояснений автомобилиста по этой теме. Как бы то ни было, сотрудники ГИБДД оформили в отношении гражданина протокол по ч. 6 ст. 12.5 КоАП — «управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб».