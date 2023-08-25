Верховный Суд лишил водителя «прав» за две полоски на капоте

Старт сюжету, ставшему предметом рассмотрения Верховным Судом, дали события более чем годичной давности, произошедшие в Москве на шоссе Энтузиастов. 21 июня прошлого года внимание патруля ГИБДД привлек серебристый пикап Mitsubishi L200 с установленным на кузове кунгом. Интерес сотрудников полиции сосредоточился на нестандартной окраске авто.
На капоте и переднем бампере машины, а также на боках багажного бокса на крыше красовались оранжевые полосы, сильно напоминающие те, что нанесены на автомобили МЧС. На корме и бортах транспортного средства обнаружились наклейки «Спасатель», «112», картинка со стилизованным изображением гидравлических ножниц, применяемых сотрудниками службы спасения и прочий подобный антураж.
За рулем приметной машины оказался некий Фомин В. В. Не исключено, что он столь художественным образом пытался продемонстрировать свое одобрение деятельности МЧС. Точно об этом судить невозможно, поскольку в материалах судебного дела не содержится никаких пояснений автомобилиста по этой теме. Как бы то ни было, сотрудники ГИБДД оформили в отношении гражданина протокол по ч. 6 ст. 12.5 КоАП — «управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб».
Вскоре это дело попало на стол мирового судьи участка №291 Перовского райсуда. И 16 августа прошлого года водителя пикапа лишили «прав» на 12 месяцев. Отметим, что это минимальное наказание по такой статье КоАП. Максимум по ней — полтора года пешком. Обладатель «тачки» с двумя полосками на капоте не согласился с таким решением. Он нанял защитника и пошел обжаловать решение мирового судьи в вышестоящих инстанциях. В конце концов дело дошло до ВС.
Изучив доводы лишенца и материалы дела, судья Кузьмичев С. И. решил, что нанесенные на кузов L200 полосы, «с учетом композиционной взаимосвязи имеющихся элементов, сходны до степени смешения с цветографическими схемами автомобилей оперативных служб». Следовательно, эксплуатация машины с подобной оклейкой может ввести в заблуждение других водителей относительно преимущества в движении такого «тюнингованного» ТС. Из-за чего вероятно возникновение аварийной ситуации. На этом основании ВС сделал вывод, что водителя следует привлекать к ответственности не только за нанесение на кузов авто цветографических схем оперативных служб, но и за попытку выдать за таковые похожие изображения.
В связи с этим, было решено оставить в силе первоначальный вердикт мирового суда о лишении «прав» водителя Фомина В. В. Так что, граждане, прежде чем украшать свою «ласточку» тем или иными рисунками, стоить подумать, а не выйдут ли вам художественные изыски боком.