Может ли инспектор ДПС отправить на медосвидетельствование водителя без признаков опьянения

Лишенный «прав» шофер решил доказать, что его незаконно освидетельствовали на предмет употребления запрещенных веществ. И на этом основании вернуть себе отобранное водительское удостоверение. И в поисках правды он дошел до Верховного Суда.
История закрутилась вечером 28 января 2022 года на улице Коммунальной в Пскове. Там Nissan Almera под управлением некого Арслана Б. остановил наряд ДПС. Полицейские заподозрили, что он пьян, хотя водитель утверждал, что не употреблял ничего этакого перед поездкой. В присутствии понятых он «дунул» в алкотестер. Прибор показал отсутствие чего-либо криминального в выдыхаемом гражданином воздухе.
Повторный тест дал точно такой же результат. Несмотря на это, полицейские отстранили водителя от управления и направили на медосвидетельствование в городской наркодиспансер. Там у него попросили отлить в баночку немного «биоматериала», в котором врачи потом обнаружили присутствие следов употребления каннабиоидов.
Узнав о положительном результате теста, гражданин побежал делать анализ на наркотики в другое учреждение. И там узнал, что химические следы употребления запрещенных веществ в его организме присутствуют, но в минимальной концентрации. Вооружившись соответствующей справкой, он пришел в местный суд, где решался вопрос о лишении его «прав».
Однако ни она, ни тот факт, что его отправили на анализы в наркодиспансер при отсутствии признаков опьянения, на решение мирового судьи не повлияли. Как и то, что представитель медучреждения в ходе заседания подтвердил: в человеческом организме следы употребления каннабиса сохраняются до 30—40 суток. В итоге водителя приговорили к 30 000 ₽ штрафа и лишению ВУ на 1 год и 10 месяцев за езду в нетрезвом виде. Он не согласился с решением «мирового» и принялся обжаловать его в вышестоящих инстанциях, дойдя в итоге до ВС.
Последний, ознакомившись с делом и доводами жалобщика, решил, что для лишения ВУ за езду «под кайфом» достаточно самого факта обнаружения в организме наркотиков. Поскольку закон не устанавливает какого-либо допустимого порога их содержания.
Что же касается оснований для направления на освидетельствование в медучреждение, то обнаружение признаков опьянения у водителя, по мнению высшей судебной инстанции страны — прерогатива инспектора ГИБДД. То есть если полицейский сказал, что их видит, значит они есть! В итоге ВС оставил в силе решения нижестоящих судов.
Для автомобилистов это означает, что сотрудник ДПС имеет право исключительно по своему желанию отправить в наркодиспансер даже кристально трезвого водителя. Потому что он гаишник и «он так видит мир».