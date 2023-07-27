Может ли инспектор ДПС отправить на медосвидетельствование водителя без признаков опьянения

Лишенный «прав» шофер решил доказать, что его незаконно освидетельствовали на предмет употребления запрещенных веществ. И на этом основании вернуть себе отобранное водительское удостоверение. И в поисках правды он дошел до Верховного Суда.

История закрутилась вечером 28 января 2022 года на улице Коммунальной в Пскове. Там Nissan Almera под управлением некого Арслана Б. остановил наряд ДПС. Полицейские заподозрили, что он пьян, хотя водитель утверждал, что не употреблял ничего этакого перед поездкой. В присутствии понятых он «дунул» в алкотестер. Прибор показал отсутствие чего-либо криминального в выдыхаемом гражданином воздухе.

Повторный тест дал точно такой же результат. Несмотря на это, полицейские отстранили водителя от управления и направили на медосвидетельствование в городской наркодиспансер. Там у него попросили отлить в баночку немного «биоматериала», в котором врачи потом обнаружили присутствие следов употребления каннабиоидов.

Узнав о положительном результате теста, гражданин побежал делать анализ на наркотики в другое учреждение. И там узнал, что химические следы употребления запрещенных веществ в его организме присутствуют, но в минимальной концентрации. Вооружившись соответствующей справкой, он пришел в местный суд, где решался вопрос о лишении его «прав».