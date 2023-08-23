Верховный Суд лишил водителя «прав» за случайный прием корвалола

Очередная жертва принципа «концентрация не важна» в деле лишения российских «рулевых» ВУ за езду в состоянии опьянения обнаружилась в Калининграде. Водитель, лишенный «корочек» за употребление безобидного корвалола, дошел в поисках правды до Верховного Суда.

Еще 11 июня 2021 года на улице Карла Маркса в Калининграде примерно в 10.00 утра сотрудник ГИБДД остановил машину под управлением Владислава Х. Полицейский решил, что тот пьян. Подозреваемый в нетрезвом вождении калининградец без проблем согласился дунуть в полицейский алкотестер. Результат — трезв как стекло. Но это не устроило гаишника. На основании «достаточных оснований полагать» он счел, что «клиент» пьян и отвез его для дополнительной проверки в областной наркодиспансер. Там у Храпко взяли анализ мочи и обнаружили следы фенобарбитала.

Дело отправилось в 1-й судебный участок Центрального судебного района Калининграда. И 4 октября 2021 года автомобилиста лишили «прав» на 1,5 года, взыскав с него попутно 30 000 рублей штрафа за вождение в пьяном виде. На вердикт не повлияло то, что наркотическое вещество оказалось в организме гражданина после однократного приема свободно продающегося в аптеках корвалола. В своем решении калининградский судья подчеркнул, что это обстоятельство «не исключают его виновность». И что водить машину в состоянии опьянения нельзя, даже если оно вызвано разрешенными к применению препаратами.