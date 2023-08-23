Верховный Суд лишил водителя «прав» за случайный прием корвалола

Очередная жертва принципа «концентрация не важна» в деле лишения российских «рулевых» ВУ за езду в состоянии опьянения обнаружилась в Калининграде. Водитель, лишенный «корочек» за употребление безобидного корвалола, дошел в поисках правды до Верховного Суда.
Еще 11 июня 2021 года на улице Карла Маркса в Калининграде примерно в 10.00 утра сотрудник ГИБДД остановил машину под управлением Владислава Х. Полицейский решил, что тот пьян. Подозреваемый в нетрезвом вождении калининградец без проблем согласился дунуть в полицейский алкотестер. Результат — трезв как стекло. Но это не устроило гаишника. На основании «достаточных оснований полагать» он счел, что «клиент» пьян и отвез его для дополнительной проверки в областной наркодиспансер. Там у Храпко взяли анализ мочи и обнаружили следы фенобарбитала.
Дело отправилось в 1-й судебный участок Центрального судебного района Калининграда. И 4 октября 2021 года автомобилиста лишили «прав» на 1,5 года, взыскав с него попутно 30 000 рублей штрафа за вождение в пьяном виде. На вердикт не повлияло то, что наркотическое вещество оказалось в организме гражданина после однократного приема свободно продающегося в аптеках корвалола. В своем решении калининградский судья подчеркнул, что это обстоятельство «не исключают его виновность». И что водить машину в состоянии опьянения нельзя, даже если оно вызвано разрешенными к применению препаратами.
Владислав не согласился и пошел по пути обжалований в вышестоящих инстанциях. Все они встали на сторону калининградского филиала ведомства Фемиды. В конце концов дело попало в Верховный Суд. В своем обращении в высшую судебную инстанцию «лишенец» указал еще и на то, что в заключении из наркодиспансера не была указана концентрация фенобарбитал в его моче. Однако ВС не оценил доводов гражданина, отметив в своем решении, что «не установление концентрации фенобарбитала в биологическом объекте не влияет на правильность квалификации действий гражданина, поскольку согласно примечанию к ст. 12.8 КоАП количественная характеристика состояния опьянения имеет место исключительно в отношении алкогольного опьянения». Штраф и лишение остались в силе.
Медицинский факт заключается в том, что фенобарбитал остается в моче человека даже через 5—8 суток после приема корвалола — в минимальных концентрациях, не влияющих вообще ни на какие способности водителя. Это обстоятельство не является секретом ни для медиков, ни для правоохранителей.
Поэтому особенно поражает то, что десятилетиями никто из законодателей не предпринимает никаких заметных усилий для ликвидации этой правовой ловушки. Например, путем введения в КоАП соответствующего приложения к ст. 12.8 — как это в ней сделано применительно к определению максимально допустимой концентрации алкоголя в организме водителя.